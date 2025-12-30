Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εκτροπών στο εθνικό οδικό δίκτυο. Την ίδια ώρα, οι αγρότες προετοιμάζονται για κρίσιμες αποφάσεις, καθώς την Κυριακή 4 Ιανουαρίου πραγματοποιείται πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, όπου θα κριθεί αν θα υπάρξει κλιμάκωση των μπλόκων.

Τι διευκρινίζει η Ελληνική Αστυνομία για τις εκτροπές

Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι στοχευμένα, προσωρινά και απολύτως συνδεδεμένα με λόγους οδικής ασφάλειας. Οι εκτροπές δεν επιβάλλονται αυθαίρετα, αλλά κρίνονται αναγκαίες όταν στο οδόστρωμα υπάρχουν γεωργικοί ελκυστήρες, πρόχειρα εμπόδια ή πεζοί, συνθήκες που αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Κάστρο Βοιωτίας. Παρότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν αναφορές για εκτροπές χωρίς παρουσία αγροτών, η Αστυνομία διευκρινίζει ότι:

η εκτροπή δεν γίνεται στο ίδιο το μπλόκο,

αλλά περίπου 8 χιλιόμετρα νωρίτερα, στον Ανισόπεδο Κόμβο Μαρτίνου.

Στο ρεύμα προς Αθήνα, η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω παραδρόμων, ενώ προς Θεσσαλονίκη διεξάγεται από μία λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνοι ελιγμοί ανάμεσα σε μηχανήματα και διαδηλωτές.

Εναλλακτικές διαδρομές και χάρτες

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει δώσει στη δημοσιότητα αναλυτικούς χάρτες με κλειστούς δρόμους και εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς των ημερών. Οι οδηγοί μπορούν, ανάλογα με το σημείο, να χρησιμοποιούν εξόδους όπως της Ανθήλης ή της Αταλάντης και να κινούνται μέσω επαρχιακών οδών για να επανενταχθούν στον αυτοκινητόδρομο.

Παράλληλα, η Αστυνομία προειδοποιεί ότι τα επιδεινούμενα καιρικά φαινόμενα αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων, ειδικά σε σημεία με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας.

Κρίσιμη σύσκεψη αγροτών στα Μάλγαρα

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, οι αγρότες από όλη τη χώρα συγκεντρώνονται στα Μάλγαρα, σε πανελλαδική σύσκεψη της Επιτροπής των Μπλόκων. Εκεί θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε νέα μπλόκα και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Τι συνιστάται στους οδηγούς

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες:

να ενημερώνονται πριν από κάθε μετακίνηση,

να λαμβάνουν υπόψη τις ισχύουσες ρυθμίσεις,

και, όπου είναι δυνατό, να εξετάσουν χρονική μετατόπιση της επιστροφής, ειδικά την Κυριακή που αναμένεται αυξημένος όγκος κυκλοφορίας.

Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ όσο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες, με μοναδικό στόχο –όπως υπογραμμίζεται– την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.

