Έγκλημα στο Κολωνάκι: Ενώπιον του ανακριτή ο 60χρονος γιός της Ελένης Παπαδοπούλου

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε ο 60χρονος άνδρας που συνελήφθη με ένταλμα για τη δολοφονία της μητέρας του, Ελένης Παπαδοπούλου, η οποία είχε εντοπιστεί νεκρή στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022.

Ο κατηγορούμενος καλείται να απολογηθεί για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να περιέλουσε την 88χρονη γυναίκα με βενζίνη και να έβαλε φωτιά στο εσωτερικό της κατοικίας, επιχειρώντας να εμφανίσει το έγκλημα ως ατύχημα.

Οικονομικές διαφορές το βασικό κίνητρο

Κατά την πολύμηνη έρευνα των Αρχών, ο 60χρονος φέρεται να έπεφτε σε αντιφάσεις, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το κίνητρο της δολοφονίας αποδίδεται σε οικονομικές διαφορές. Ο ίδιος αντιμετώπιζε σοβαρά χρέη και φέρεται να επιθυμούσε την πώληση του ακινήτου στο οποίο διέμενε η μητέρα του, αξίας περίπου 2 εκατ. ευρώ, πρόθεση στην οποία εκείνη αντιδρούσε.

Ο άνδρας συνελήφθη την Παρασκευή στον Άγιος Στέφανος, έπειτα από έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ το ένταλμα αφορούσε τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο και του εμπρησμού.

Όπως επισημαίνεται, το απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου 2022 η Πυροσβεστική Υπηρεσία είχε ειδοποιηθεί για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Κολωνάκι. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, εντοπίστηκε εντός της οικίας η 88χρονη γυναίκα, απανθρακωμένη.

Πολύπλευρη έρευνα

Η προανάκριση ξεκίνησε από την Πυροσβεστική και στη συνέχεια πέρασε στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την αυτοψία, τη συλλογή πειστηρίων, τις εργαστηριακές εξετάσεις στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τις τοξικολογικές και ιατρικές αναλύσεις, καθώς και τις καταθέσεις και ειδικές ανακριτικές τεχνικές, προέκυψαν στοιχεία που καταδείκνυαν εμπρησμό με σκοπό την απόκρυψη ανθρωποκτονίας.

Ο 60χρονος παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

