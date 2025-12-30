Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της 87χρονης, σε μια υπόθεση που από «τραγικό ατύχημα» μετατράπηκε σε βαρύ κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία.

Ο 60χρονος κατηγορείται ότι χορήγησε στη μητέρα του ηρεμιστικά, της προκάλεσε ασφυξία και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της, περιχύνοντας τον χώρο με βενζίνη. Η ηλικιωμένη γυναίκα είχε εντοπιστεί απανθρακωμένη στο σπίτι της, με τις πρώτες εκτιμήσεις τότε να αποδίδουν τον θάνατό της σε ατύχημα.

Η υπόθεση όμως άνοιξε εκ νέου, ύστερα από συμπληρωματικές έρευνες της Πυροσβεστικής και νέες εργαστηριακές αναλύσεις. Στα ρούχα και σε αντικείμενα του διαμερίσματος εντοπίστηκαν ίχνη εύφλεκτου υγρού, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν παρουσία ηρεμιστικής ουσίας στον οργανισμό της 87χρονης. Παράλληλα, τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στο σώμα της δεν συνάδουν με θάνατο από εισπνοή καπνού, στοιχείο που ενίσχυσε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Παρά τα νέα δεδομένα, ο κατηγορούμενος φέρεται επί χρόνια να υποστήριζε δημόσια ότι επρόκειτο για ατύχημα. Μάλιστα, είχε εμφανιστεί και στην εκπομπή Φως στο Τούνελ, κάνοντας λόγο για φωτιά που προκλήθηκε από τσιγάρο, υποβαθμίζοντας τις υποψίες. «Η έρευνα έχει κλείσει, υπάρχουν πορίσματα», είχε δηλώσει τότε, εκφράζοντας απορία για το γιατί η υπόθεση επανεξετάζεται.

Το χρονικό της τραγωδίας ξεκινά το απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου 2022, όταν η Πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά σε διαμέρισμα επί της οδού Λυκαβηττού, στο κέντρο της Αθήνα. Εκεί, η χήρα πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε νεκρή πάνω στον καναπέ, χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης στον χώρο.

Καθώς προχωρούσε η διερεύνηση, η εικόνα άλλαξε ριζικά. Τα ευρήματα από βενζίνη οδήγησαν τις αρχές να εστιάσουν στον ρόλο του γιου της, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για τεταμένες σχέσεις ανάμεσά τους. Γείτονες έχουν καταθέσει ότι οι καβγάδες ήταν συχνοί, ακόμη και για φαινομενικά ασήμαντες αφορμές, όπως το κάπνισμα.

Ο 60χρονος, μοναχογιός πρώην υπουργού, φέρεται να είχε οικονομική άνεση, ωστόσο το οικογενειακό περιβάλλον περιγράφεται ως έντονα συγκρουσιακό. Σήμερα, καλείται να δώσει εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη για μια υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη και επανήλθε στο προσκήνιο με δραματικές αποκαλύψεις.

