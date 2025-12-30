# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Τραγωδία στις γραμμές του προαστιακού: Άνδρας παρασύρθηκε θανάσιμα από συρμό στα Νέα Λιόσια

Τραγωδία στις γραμμές του προαστιακού: Άνδρας παρασύρθηκε θανάσιμα από συρμό στα Νέα Λιόσια

Θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Δυτική Αττική, όταν άνδρας έχασε τη ζωή του αφού παρασύρθηκε από συρμό του προαστιακού σιδηρόδρομου.

Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 07:00, σε σημείο περίπου 300 μέτρα μακριά από τον σταθμό των Νέα Λιόσια, στην περιοχή της Ζωφριάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας –τα στοιχεία του οποίου παραμένουν άγνωστα– κινούνταν πεζός πάνω στις γραμμές του Προαστιακός Σιδηρόδρομος.

Ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία του, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να ακινητοποιήσει εγκαίρως τον συρμό. Η παράσυρση αποδείχθηκε μοιραία, προκαλώντας θανάσιμο τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας διακομίστηκε στο Αττικόν, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στις γραμμές, καθώς και τα αίτια του τραγικού συμβάντος.

Διαβάστε ακόμα: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα: Δραματική επιχείρηση διάσωσης έξι ατόμων

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Αθώος ο Άρης Μουγκοπέτρος για την κατηγορία ενδοοικογενειακής απειλής
Κοινωνία

Αθώος ο Άρης Μουγκοπέτρος για την κατηγορία ενδοοικογενειακής απειλής

Τραγωδία στην Καλαμπάκα: Δύο αδέλφια βρέθηκαν νεκρά στο σπίτι τους από αναθυμιάσεις
Κοινωνία

Τραγωδία στην Καλαμπάκα: Δύο αδέλφια βρέθηκαν νεκρά στο σπίτι τους από αναθυμιάσεις

Απρόοπτο on stage για Ρουβά – Θεοδωρίδου: Το παντελόνι σκίστηκε και η ατάκα έγινε viral
ShowBiz

Απρόοπτο on stage για Ρουβά – Θεοδωρίδου: Το παντελόνι σκίστηκε και η ατάκα έγινε viral

Στη φυλακή ο εκτελεστής της ρωσόφωνης μαφίας «Έντικ» για τη δολοφονία Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο
Κοινωνία

Στη φυλακή ο εκτελεστής της ρωσόφωνης μαφίας «Έντικ» για τη δολοφονία Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο

Μόσχα: Καταγγέλλει επίθεση με 91 drones στο σπίτι του Πούτιν – Ο Ζελένσκι διαψεύδει
Κόσμος

Μόσχα: Καταγγέλλει επίθεση με 91 drones στο σπίτι του Πούτιν – Ο Ζελένσκι διαψεύδει