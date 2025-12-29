Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα παραμένει άλυτο το μυστήριο της εξαφάνισης του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, Κωνσταντίνος Γκίνης, με την αγωνία της οικογένειας και των συναδέλφων του να κορυφώνεται όσο οι έρευνες δεν αποδίδουν καρπούς.

Τα ίχνη του χάθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, όταν έφυγε από το σπίτι του στις Σέρρες χωρίς να επιστρέψει ποτέ. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 45χρονος αναχώρησε μόνο με το αυτοκίνητό του, αφήνοντας πίσω κινητό τηλέφωνο, πορτοφόλι και τραπεζικές κάρτες, γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω την έρευνα.

Έρευνες χωρίς αποτέλεσμα σε στεριά και αέρα

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις. Κάμερες ασφαλείας σε χωριά και οδικούς άξονες της περιοχής ελέγχθηκαν εξονυχιστικά, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάποιο ίχνος ούτε του ίδιου ούτε του οχήματός του. Παράλληλα, εξετάζονται όλες οι ηλεκτρονικές του συσκευές, στην προσπάθεια να προκύψει κάποιο στοιχείο που θα φωτίσει την υπόθεση.

Οι έρευνες συνεχίζονται καθημερινά με πεζοπόρα τμήματα, οχήματα και drones, ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ημερών περιόρισαν σημαντικά τη δυνατότητα ελέγχου από αέρος, ειδικά στις ορεινές περιοχές που γνώριζε πολύ καλά ο αγνοούμενος.

«Το αυτοκίνητο δεν χάνεται έτσι εύκολα»

Συνάδελφοι του 45χρονου μιλούν για έναν άνθρωπο έμπειρο, ιδιαίτερα εξοικειωμένο με τη μορφολογία της περιοχής, τόσο λόγω της υπηρεσίας του όσο και από προσωπικές εξορμήσεις. Αυτό καθιστά την εξαφάνισή του ακόμη πιο ανεξήγητη.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της μητέρας του, η οποία μίλησε δημόσια για την αγωνία που βιώνει:

«Έχω κάνει εκατό σενάρια στο μυαλό μου και κανένα δεν με οδηγεί κάπου. Δεν ξέρουμε τίποτα. Κανείς δεν τον είδε. Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να εξαφανίστηκε έτσι απλά», ανέφερε, περιγράφοντας τις ατελείωτες ώρες αναμονής χωρίς καμία απάντηση.

Λάθος συναγερμός από τη Βουλγαρία

Μια ελπίδα γεννήθηκε πρόσκαιρα το βράδυ της Παρασκευής, όταν κυνηγοί από τη Βουλγαρία εντόπισαν όχημα σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων, κοντά στο φυλάκιο Παπαδοπούλα. Ωστόσο, μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως δεν επρόκειτο για το αυτοκίνητο του αγνοούμενου πυροσβέστη.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε επίσημα όταν ο 45χρονος δεν εμφανίστηκε ούτε στο σπίτι ούτε στην υπηρεσία του, με τη σύζυγό του να απευθύνεται στο Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων.

Καθώς περνούν οι ημέρες χωρίς κανένα απτό στοιχείο, το μυστήριο βαθαίνει και η αγωνία μεγαλώνει. Οι έρευνες συνεχίζονται με κάθε διαθέσιμο μέσο, ενώ η οικογένεια ελπίζει ότι σύντομα θα υπάρξει ένα σημάδι που θα δώσει τέλος στην αβεβαιότητα.

