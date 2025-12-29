Λεία που ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ εκτιμά η Αστυνομία ότι αποκόμισε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία είχε μετατρέψει σε στόχο πολυτελείς κατοικίες σε Φιλοθέη και Ψυχικό. Η δράση της σπείρας αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης-Ψυχικού.

Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένας 39χρονος αλλοδαπός, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο που φέρεται να συμμετείχε στη δράση της ομάδας. Από την έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 16 διαρρήξεις, με θύματα κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών.

Η σύλληψη μετά από καταδίωξη

Η σύλληψη του 39χρονου έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Δεκεμβρίου 2025, όταν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας τον εντόπισαν να κινείται με όχημα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, όμως ακινητοποιήθηκε έπειτα από καταδίωξη.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης-Ψυχικού, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ένταξη σε εγκληματική ομάδα, διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και παραβάσεις του ΚΟΚ. Σύμφωνα με τις Αρχές, η εγκληματική δραστηριότητα απέφερε εισόδημα που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Ο τρόπος δράσης της σπείρας

Η εγκληματική ομάδα δρούσε τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο. Οι δράστες παραμόνευαν σε αλσύλλια των περιοχών και εισέβαλλαν νυχτερινές ώρες σε σπίτια, εκμεταλλευόμενοι κυρίως την απουσία των ενοίκων λόγω θερινών διακοπών.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι:

έμπαιναν σε σπίτια ακόμη και όταν ηχούσε ο συναγερμός,

άνοιγαν περισσότερες από μία κατοικίες μέσα στην ίδια νύχτα,

χρησιμοποιούσαν τηλεσκοπική σκάλα για πρόσβαση σε ψηλότερους ορόφους,

σε τρεις περιπτώσεις επέστρεψαν στα ίδια σπίτια λίγες ημέρες αργότερα για να αφαιρέσουν επιπλέον αντικείμενα.

Η λεία τους περιλάμβανε χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας.

Τι βρέθηκε στην έρευνα

Κατά τις έρευνες στο σπίτι του 39χρονου και στο όχημα που οδηγούσε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

διαρρηκτικά εργαλεία,

δύο μάσκες,

την τηλεσκοπική σκάλα που χρησιμοποιούνταν στις διαρρήξεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα και οδηγήθηκε ήδη στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου μέλους της σπείρας.

