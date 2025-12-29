Σε νέα φάση μπαίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με τα μπλόκα να κλείνουν εθνικές οδούς, παρακαμπτήριους και τελωνεία, ενώ τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα για περίπου έναν μήνα σε πολλά σημεία της χώρας. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν, τονίζοντας ότι διεκδικούν αιτήματα «επιβίωσης», την ώρα που στο εσωτερικό του κινήματος καταγράφονται διαφορετικές προσεγγίσεις για το αν και πότε πρέπει να ξεκινήσει διάλογος.

Κλείνουν δρόμοι και παρακαμπτήριοι – Κεντρικός ρόλος σε Νίκαια, Μπράλο, Αιτωλοακαρνανία

Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης, αγρότες στην Αιτωλοακαρνανία προχώρησαν σε αποκλεισμό της Ιόνιας Οδού στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται σε παρακαμπτήρια διαδρομή. Παράλληλα, μετά τον Μπράλο –όπου έγινε καθολικός αποκλεισμός όλων των οδικών αξόνων διάρκειας δύο ωρών– οι αγρότες της Νίκαιας «σκληραίνουν» τη στάση τους, προχωρώντας σε αποκλεισμούς παρακαμπτήριων που χρησιμοποιούνταν ως εναλλακτικές διαδρομές.

Από το μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν την παλιά Εθνική Οδό Λάρισας–Βόλου στο ύψος της διασταύρωσης Κιλελέρ, με περισσότερα από 1.500 τρακτέρ να παραμένουν στον κόμβο. Στον σχεδιασμό τους περιλαμβάνεται και πομπή προς το κέντρο της Λάρισας για ενημέρωση των πολιτών και προβολή των αιτημάτων.

Ε65 και Βοιωτία: Παραμένουν στα μπλόκα, εξετάζουν νέες μορφές δράσης

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν αν δεν δοθούν λύσεις. Προγραμματίζονται συνελεύσεις για αποτίμηση και συζήτηση νέων μορφών δράσης.

Στο Κάστρο Βοιωτίας οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους, με την Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας κλειστή στο ρεύμα προς Αθήνα για περίπου 5 χιλιόμετρα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη διατηρείται ανοιχτό σε μία λωρίδα, με την κυκλοφορία να περνά από παρακαμπτήρια. Ανοιχτό παραμένει και το μπλόκο της Θήβας και στα δύο ρεύματα, με στόχο να περιοριστεί η ταλαιπωρία.

Τελωνεία: Αποκλεισμοί με ωράρια και ενίσχυση μπλόκων σε Βορρά και Έβρο

Κλειστό για όλα τα οχήματα ήταν το τελωνείο των Ευζώνων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (έως τις 16:00 και από 18:00 έως 22:00), με εξαίρεση έκτακτα περιστατικά. Στον Προμαχώνα ενισχύεται το μπλόκο με τρακτέρ, ενώ οι αγρότες προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού για φορτηγά και από τα δύο ρεύματα, με ουρές να σχηματίζονται εκατέρωθεν.

Στην Εξοχή Δράμας παραμένει κλειστός για φορτηγά ο σταθμός διέλευσης, με πρόθεση συνέχισης έως την Τρίτη, οπότε τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Αντίστοιχα, αποκλεισμοί ισχύουν και στο τελωνείο της Νίκης για φορτηγά, ενώ στη Χαλκηδόνα έχει ανακοινωθεί κλείσιμο κόμβου για συγκεκριμένες ώρες.

Στον νότιο Έβρο, ενισχύεται το μπλόκο στο Τελωνείο των Κήπων, με αιφνίδιους αποκλεισμούς φορτηγών διεθνών μεταφορών και σχεδιασμό για αυστηρότερη στάση από 2 Ιανουαρίου, ακόμη και για οχήματα που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν.

«Διάλογος ή κλιμάκωση;» – Διαφορετικές φωνές, αλλά κοινή γραμμή ότι «ο αγώνας συνεχίζεται»

Παρά το γεγονός ότι «ρήγμα» καταγράφεται μετά από έναν μήνα κινητοποιήσεων, οι αγρότες απορρίπτουν τη συζήτηση περί διάσπασης. Υπάρχουν, ωστόσο, διαφορετικές εκτιμήσεις για την εκπροσώπηση και το πώς πρέπει να εξελιχθεί ο αγώνας: άλλοι επιμένουν ότι δεν είναι ώρα για διάλογο αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα, ενώ άλλοι τονίζουν ότι «κάπου πρέπει να οδηγηθεί» η κινητοποίηση.

Σε δημόσιες τοποθετήσεις, ακούστηκαν και προειδοποιήσεις ότι, αν δεν υπάρξει ουσιαστική κίνηση από την κυβέρνηση, μπορεί να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση με αποκλεισμούς που «θα κόψουν την Ελλάδα στα δύο», ακόμη και συζητήσεις για «blackout» ως μορφή πίεσης.

Τι θα γίνει τις γιορτές και πότε η επόμενη μεγάλη απόφαση

Σε ορισμένα σημεία, όπως στα Μάλγαρα, έχει δηλωθεί πρόθεση να παραμείνει ανοιχτή η κυκλοφορία τουλάχιστον έως την Πρωτοχρονιά για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Παράλληλα, οι αγρότες σχεδιάζουν την επόμενη πανελλαδική σύσκεψη αμέσως μετά τις γιορτές, με πιθανότερες ημερομηνίες το Σάββατο 3 Ιανουαρίου ή την Κυριακή, στη Θεσσαλονίκη, ώστε να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Το σίγουρο είναι πως οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες: οι αποκλεισμοί συνεχίζονται, οι συγκεντρώσεις παραμένουν μαζικές σε αρκετά μπλόκα και η συζήτηση για το αν θα υπάρξει διάλογος ή νέα κλιμάκωση παραμένει ανοιχτή, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στη μεγάλη σύσκεψη μετά την Πρωτοχρονιά.

