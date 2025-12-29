Αθώος κρίθηκε από το δικαστήριο της Τρίπολης ο Άρης Μουγκοπέτρος για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, μετά από πολύωρη ακροαματική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Η διαδικασία διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες και ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (29/12), με τον γνωστό σολίστα του κλαρίνου να αποχωρεί εμφανώς συγκινημένος από τη δικαστική αίθουσα. Ο δικηγόρος του, Δημοσθένης Πέππας, χαρακτήρισε τη διαδικασία «επώδυνη», τονίζοντας ότι ο εντολέας του αθωώθηκε πλήρως. Παράλληλα, υπογράμμισε πως δεν πρόκειται να κινηθούν νομικά εναντίον κανενός, παρά το γεγονός ότι –όπως ανέφερε– από καταθέσεις μαρτύρων προέκυψαν αυτόφωρα αδικήματα εξύβρισης και παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, τα οποία θα χειριστεί η εισαγγελική αρχή.

Μετά την απόφαση, ο ίδιος ο μουσικός δήλωσε ότι επέλεξε να μη μιλήσει νωρίτερα δημόσια, από σεβασμό προς τα παιδιά του, σημειώνοντας ότι δεν ήθελε να δώσει συνέχεια στη δημοσιότητα όσο η υπόθεση βρισκόταν σε εξέλιξη.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει μετά από μήνυση που κατέθεσε η εν διαστάσει σύζυγός του, Δήμητρα Παρασκευοπούλου. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μήνυση, το πρωί της 25ης Δεκεμβρίου ο Άρης Μουγκοπέτρος επισκέφθηκε το σπίτι στο Λεβίδι όπου διέμενε εκείνη με τα παιδιά τους, παραμένοντας για αρκετή ώρα παρά τη θέλησή της. Όπως κατήγγειλε, της είπε ότι θα πάρει τα παιδιά και ότι κανείς δεν μπορεί να του το απαγορεύσει, ενώ φέρεται να πήρε και τα δεύτερα κλειδιά του σπιτιού.

Η ίδια υποστήριξε επίσης ότι φοβήθηκε για την ασφάλεια τη δική της και των παιδιών, κάνοντας λόγο για απειλητικές φράσεις, αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά και εκρήξεις θυμού, ειδικά μετά τον τραυματισμό του και την κατανάλωση αλκοόλ σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή. Στη μήνυσή της εξέφραζε την επιθυμία για ποινική δίωξη και ποινική διαμεσολάβηση.

Το δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται η κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, απαλλάσσοντας τον Άρη Μουγκοπέτρο από κάθε κατηγορία.

Οι πρώτες δηλώσεις:

«Θέλω να πω, επειδή βγήκε προς τα έξω, ότι ζήτησα συγγνώμη από τα παιδιά μου την προηγούμενη φορά. Δεν είπα “ζητώ συγγνώμη”, είπα “σεβόμενος τα παιδιά μου”. Τα υπόλοιπα από τον δικηγόρο μου», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Άρης Μουγκοπέτρος.

«Αθώος ο κύριος Μουγκοπέτρος. Επώδυνη η διαδικασία, εξαιρετικό το δικαστήριο, τώρα θέλει μόνο να δει τα παιδιά του. Δεν θα πούμε για κανένα ισχυρισμό γιατί έγινε κεκλεισμένων των θηρών. Δεν θα στραφούμε εναντίον κανενός για την προστασία των παιδιών», ανέφερε ο δικηγόρος του γνωστού μουσικού.

