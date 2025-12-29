# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Τραγωδία στην Καλαμπάκα: Δύο αδέλφια βρέθηκαν νεκρά στο σπίτι τους από αναθυμιάσεις

Τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα (29/12) στην Καλαμπάκα, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία. Δύο αδέλφια εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι τους στην περιοχή Κρύα Βρύση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, πρόκειται για μία γυναίκα 65 ετών και έναν άνδρα 73 ετών, οι οποίοι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις, πιθανότατα προερχόμενες από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση.

Οι κάτοικοι της περιοχής ανησύχησαν επειδή τα δύο αδέλφια δεν είχαν δώσει σημεία ζωής και ειδοποίησαν τις Αρχές. Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, εισήλθαν στην οικία και τους εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου τους διερευνώνται.

