Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με αποκλεισμούς σε βασικούς οδικούς άξονες, παρακαμπτήριες οδούς και τελωνεία σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα τρακτέρ παραμένουν για περίπου έναν μήνα στα μπλόκα, ενώ οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν, εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι αγρότες προχώρησαν το μεσημέρι στο κλείσιμο της Ιόνια Οδός στο ύψος των διοδίων του Αγγελόκαστρο. Η κυκλοφορία, που τις προηγούμενες ημέρες διεξαγόταν από μία λωρίδα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων, διακόπηκε πλήρως λίγο μετά τις 12:00, με τα οχήματα να εκτρέπονται σε παρακαμπτήριες διαδρομές.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Φθιώτιδα, όπου οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλος προχώρησαν σε καθολικό αποκλεισμό όλων των οδικών αξόνων για δύο ώρες, υλοποιώντας απόφαση της γενικής τους συνέλευσης. Ο αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει έως τις 16:00, χωρίς δυνατότητα εναλλακτικής διέλευσης, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να έχει ουσιαστικά ακινητοποιηθεί.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο εθνικό δίκτυο του Ε65, όπου σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων, καθώς δεν υπάρχει πρόσβαση προς τον ΠΑΘΕ. Προβλήματα εντοπίζονται και στον άξονα Ρίο – Αντίρριο – Άμφισσα, με οδηγούς να εγκλωβίζονται χωρίς δυνατότητα συνέχισης της πορείας τους προς την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.

Στη Θεσσαλία, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαια Λάρισας ανακοίνωσαν νέο κλείσιμο της παρακαμπτήριας οδού από τις 16:00 έως τις 19:00, ενώ περισσότερα από 1.500 τρακτέρ παραμένουν συγκεντρωμένα στον κόμβο. Στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί πομπή προς το κέντρο της Λάρισας, όπου θα παρουσιαστούν εκ νέου τα αιτήματα και θα ζητηθεί στήριξη από την τοπική κοινωνία. Για την Πρωτοχρονιά, πάντως, οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς, ανοίγοντας εναλλακτικές διαδρομές.

Αντίθετα, στα Μάλγαρα η κυκλοφορία στην ΠΑΘΕ θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Πρωτοχρονιά, μετά από απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων.

Στα σύνορα, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις σε τελωνεία της Βόρειας Ελλάδας. Κλειστό για όλα τα οχήματα θα παραμείνει έως τις 16:00 και ξανά από τις 18:00 έως τις 22:00 το τελωνείο των Εύζωνοι, με εξαίρεση μόνο επείγοντα περιστατικά. Ενισχύεται παράλληλα το μπλόκο στον Προμαχώνας, ενώ στον Έβρο οι αγρότες προαναγγέλλουν αιφνιδιαστικούς αποκλεισμούς φορτηγών διεθνών μεταφορών και περαιτέρω κλιμάκωση από τις αρχές Ιανουαρίου.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσες και συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι η ώρα για γενικόλογο διάλογο, αλλά για λύσεις».

