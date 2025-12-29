Σοβαρό τροχαίο στη Νέα Ιωνία: Μπετονιέρα χτύπησε 74χρονη πεζή – Δίνει μάχη στο ΚΑΤ

# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 74χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε βαριά το πρωί της Δευτέρας έπειτα από παράσυρση από μπετονιέρα στην Νέα Ιωνία.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9:00, στη διασταύρωση των οδών Βυζαντίου και Αλαμάνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηλικιωμένη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο, όταν – υπό συνθήκες που διερευνώνται – χτυπήθηκε από το βαρύ όχημα και παρασύρθηκε για αρκετά μέτρα.

Η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν.

Ο οδηγός της μπετονιέρας παρέμεινε στο σημείο του ατυχήματος, ενώ δυνάμεις της Τροχαίας έφτασαν άμεσα και ξεκίνησαν προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Η κυκλοφορία στο σημείο επηρεάστηκε προσωρινά, ενώ αναμένονται τα επίσημα πορίσματα της έρευνας.

