Πέθανε η «Μαντάμ Σούλα» της Λάρισας: Η γυναίκα που δίχασε, προκάλεσε και σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή

Ένα πρόσωπο που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην κοινωνική ιστορία της Θεσσαλίας έφυγε από τη ζωή. Η Χρυσούλα Αλευρίδου, γνωστή στο πανελλήνιο ως «Σούλα», πέθανε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 80 ετών, κλείνοντας ένα κεφάλαιο που για χρόνια προκαλούσε συζητήσεις, αντιδράσεις αλλά και αναγνώριση.

Η πορεία της ζωής της δεν υπήρξε ποτέ εύκολη. Από νεαρή ηλικία βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανάγκη της επιβίωσης, γεγονός που, όπως έλεγαν όσοι τη γνώριζαν, της «έχτισε» χαρακτήρα σκληρό, αποφασιστικό και ασυμβίβαστο. Δεν φοβήθηκε ποτέ τις δύσκολες επιλογές, ούτε το κοινωνικό κόστος που αυτές συνεπάγονταν.

Η άφιξη στη Λάρισα και η επιλογή που προκάλεσε θόρυβο

Το 2009 εγκαταστάθηκε στη Λάρισα και πήρε μια απόφαση που ελάχιστοι θα τολμούσαν: να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον χώρο των οίκων ανοχής. Για την ίδια δεν ήταν απλώς μια επιχειρηματική κίνηση, αλλά ένα προσωπικό στοίχημα. Δεν επιχείρησε ποτέ να «ντύσει» την επιλογή της με ωραιοποιήσεις. Μιλούσε ανοιχτά, προκαλούσε τον δημόσιο διάλογο και αμφισβητούσε κοινωνικά ταμπού, συχνά με τρόπο που ενοχλούσε.

Η δημόσια εικόνα της συνδέθηκε έντονα με το όνομά της, σε σημείο που ο οίκος ανοχής που λειτουργούσε έγινε σημείο αναφοράς – όχι μόνο τοπικά, αλλά και πανελλαδικά.

Όταν το όνομα «Σούλα» έκανε τον γύρο του κόσμου

Η στιγμή που την έκανε γνωστή και εκτός συνόρων ήταν η χορηγία της σε ερασιτεχνική ποδοσφαιρική ομάδα της περιοχής. Η κίνησή της προκάλεσε σάλο, πολιτικές παρεμβάσεις, έντονες αντιδράσεις, αλλά και διεθνή δημοσιότητα. Για πολλούς ήταν πρόκληση· για άλλους, μια πράξη που εξέθετε την υποκρισία της κοινωνίας.

Πίσω όμως από την εκκεντρική δημόσια εικόνα, υπήρχε και μια λιγότερο προβεβλημένη πλευρά. Άνθρωποι που έζησαν κοντά της μιλούν για μια γυναίκα που βοηθούσε αθόρυβα: οικογένειες σε ανάγκη, σχολεία, τοπικούς φορείς. Προσέφερε χωρίς να ζητά προβολή ή ανταλλάγματα, κάτι που γνώριζαν λίγοι.

Μια αντιφατική αλλά καθοριστική παρουσία

Η Χρυσούλα Αλευρίδου υπήρξε για πολλούς μια φιγούρα αντιφατική: τολμηρή επιχειρηματίας σε έναν χώρο ταμπού, αλλά και άνθρωπος με έντονο αίσθημα κοινωνικής προσφοράς. Άλλοι την κατέκριναν σφοδρά, άλλοι τη σεβάστηκαν βαθιά. Κοινό σημείο όλων; Κανείς δεν μπορούσε να την αγνοήσει.

Με τον θάνατό της, η Λάρισα αποχαιρετά μια γυναίκα που, είτε συμφωνούσε κανείς είτε διαφωνούσε μαζί της, σημάδεψε την τοπική κοινωνία και άνοιξε συζητήσεις που ξεπέρασαν τα στενά όριά της. Ένα πρόσωπο που έφυγε, αλλά άφησε πίσω του ιστορία.

