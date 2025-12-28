# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Τζόκερ κλήρωση, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 7 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου η κλήρωση Τζόκερ υπ’ αριθμόν 3007 του ΟΠΑΠ, με το μεγάλο έπαθλο της πρώτης κατηγορίας να μην μοιράζεται ακόμα .

Οι αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα ήταν: 18, 21, 31, 38, 42, ενώ αριθμός Τζόκερ ήταν το 11.

Στην πρώτη κατηγορία (5+1) δεν βρέθηκε τυχερό δελτίο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί νέο τζακ ποτ. Ωστόσο, στη δεύτερη κατηγορία (5άρι) εντοπίστηκε ένα τυχερό δελτίο, το οποίο κερδίζει το ποσό των 100.000 ευρώ.

Έτσι, στην επόμενη κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, το Τζόκερ αναμένεται να μοιράσει περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του Τζόκερ διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

