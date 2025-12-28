# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Γκύζη: Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και αυτοκτόνησε – Βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα

Σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο με τραγική κατάληξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (28/12) στην περιοχή του Γκύζη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας 74 ετών, έπειτα από καβγά, μαχαίρωσε τη σύζυγό του, 67 ετών, στον λαιμό, μέσα στο υπόγειο διαμέρισμα όπου διέμεναν, επί της οδού Λοκρίδος. Στη συνέχεια, ο ίδιος ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, πέρασε στο διπλανό κτίριο και πήδηξε στο κενό, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, ο 74χρονος φέρεται να άφησε ιδιόχειρο σημείωμα, το οποίο απευθυνόταν σε οικείο του πρόσωπο. Σε αυτό ανέφερε ότι δεν άντεχε άλλο την κατάσταση που βίωνε. Το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε κοντά του.

Η 67χρονη γυναίκα διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται με τραύματα στον λαιμό. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

