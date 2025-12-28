Αίνιγμα παραμένουν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τέσσερις φίλοι ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια όρη στη Φωκίδα, όταν τεράστια χιονοστιβάδα τους καταπλάκωσε κατά τη διάρκεια ανάβασης. Η τραγωδία καταγράφεται ως μία από τις σοβαρότερες ορειβατικές απώλειες των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα.

Το βράδυ του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς των σορών, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας. Σήμερα αναμένεται η διακομιδή τους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, η οποία θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, κανένας από τους τέσσερις δεν έφερε εμφανείς κακώσεις ή μώλωπες, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι ο θάνατός τους προήλθε από ασφυξία, κάτω από τον τεράστιο όγκο χιονιού.

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό τους έπαιξαν οι συντεταγμένες που εξέπεμψε το smartwatch ενός εκ των ορειβατών. Διασώστες της ΕΜΑΚ ανέφεραν ότι οι τέσσερις βρέθηκαν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, γεγονός που δείχνει πως παρασύρθηκαν μαζί από τη χιονοστιβάδα, πιθανότατα ενώ ήταν ακόμη ζωντανοί, και εγκλωβίστηκαν στο χιόνι.

Στην τηλεόραση μίλησε και φίλος της παρέας, που δημοσιεύματα τον ήθελαν να συμμετέχει στην ανάβαση, αλλά τελικά δεν ανέβηκε στο βουνό. Όπως διευκρίνισε, ήταν σε συνεχή επικοινωνία με την ομάδα και ανησύχησε όταν, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, δεν υπήρχε σήμα. Όταν οι ώρες περνούσαν και οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την προσέγγιση της κορυφής, ειδοποίησε τις Αρχές.

Ο ίδιος τόνισε ότι και οι τέσσερις ήταν έμπειροι ορειβάτες και ότι το χιόνι δεν ήταν πρωτόγνωρο για την περιοχή. Ωστόσο, επισήμανε πως οι συνθήκες εκείνη την ημέρα ήταν ιδανικές για σχηματισμό χιονοστιβάδας, κάτι που επιβεβαίωσε και ο κοινοτάρχης του Αθανασίου Διάκου.

Δημοσιογράφοι που κάλυψαν το γεγονός σημείωσαν ότι τα Βαρδούσια θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνα τον χειμώνα, όχι λόγω υψομέτρου, αλλά εξαιτίας της απότομης μορφολογίας και του ασταθούς χιονιού, που δεν αφήνει περιθώρια λάθους ακόμη και στους πιο έμπειρους.

Τα επίσημα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένονται το επόμενο διάστημα και εκτιμάται ότι θα δώσουν τις τελικές απαντήσεις για το πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Διαβάστε ακόμα: Κρήτη: Νέα επιχείρηση διάσωσης 78 μεταναστών από το Λιμενικό