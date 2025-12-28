Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του αγροτοσυνδικαλιστή από τη βόρεια Ελλάδα, Γιώργος Μπότας, μετά τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών που συνδέονται με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ίδιος, γενικός γραμματέας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας και μέλος του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, υποστηρίζει πως ενημερώθηκε τυχαία για τη δέσμευση, όταν επιχείρησε να κάνει συναλλαγή με την κάρτα του και διαπίστωσε ότι ο λογαριασμός του ήταν μηδενικός. Όπως ανέφερε, από την τράπεζα πληροφορήθηκε ότι πρόκειται για εντολή της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει οποιαδήποτε επίσημη ειδοποίηση.

Οι κατηγορίες και το πόρισμα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται πόρισμα της ΔΑΟΕ, ο αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται να δήλωνε εικονικές μισθώσεις 17 αγροτεμαχίων –τα λεγόμενα «αγροτεμάχια-φαντάσματα»– προκειμένου να εισπράττει παράνομα επιδοτήσεις. Το συνολικό ποσό που ερευνάται ανέρχεται σε 126.448,66 ευρώ για την περίοδο 2019–2024, εκ των οποίων περίπου 49.000 ευρώ φέρονται να συνδέονται άμεσα με τα επίμαχα αγροτεμάχια.

Η έρευνα βασίστηκε σε διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ δηλώσεων ΟΣΔΕ, κτηματογράφησης και Ε9, όπου –σύμφωνα με το πόρισμα– εντοπίστηκαν σοβαρές αναντιστοιχίες. Σημειώνεται ότι ο ελεγχόμενος φέρεται να είχε δηλώσει μισθώσεις από 22 φυσικά πρόσωπα και έναν Ιερό Ναό, χωρίς οι αντίστοιχες εκτάσεις να εμφανίζονται στα φορολογικά τους στοιχεία.

Η απάντηση του Γιώργου Μπότα

Ο ίδιος αρνείται κάθε παράνομη πράξη, τονίζοντας ότι είναι επαγγελματίας αγρότης εδώ και 20 χρόνια, ο οποίος νοικιάζει χωράφια και υποβάλλει κανονικά δηλώσεις ΟΣΔΕ με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Δηλώνει επίσης ότι πληροφορήθηκε τις κατηγορίες από δημοσιεύματα και όχι από τις αρμόδιες αρχές, γεγονός που –όπως λέει– του προκαλεί σοβαρή ηθική και επαγγελματική βλάβη.

«Έχει παγώσει όλη μου η ζωή, οικογενειακά και επαγγελματικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αναγκάζεται να ζητά οικονομική βοήθεια για βασικές υποχρεώσεις.

Τα επόμενα βήματα

Ο αγροτοσυνδικαλιστής έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου –όπως δηλώνει– να κινηθεί θεσμικά και να λάμψει η αλήθεια. Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ η έρευνα για τις αγροτικές επιδοτήσεις συνεχίζεται.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για τον αγροτικό κόσμο, με τα μπλόκα να παραμένουν ενεργά και το ζήτημα των επιδοτήσεων να βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιπαραθέσεων.

