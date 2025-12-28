Αποφασισμένοι να υποδεχτούν τη νέα χρονιά στα μπλόκα δηλώνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, την ώρα που βαθαίνει το ρήγμα στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος για το αν πρέπει ή όχι να ξεκινήσει διάλογος με την κυβέρνηση. Μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ) αμφισβητούν ευθέως την πρωτοβουλία συναδέλφων τους από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι κάλεσαν σε διαπραγματεύσεις χωρίς –όπως υποστηρίζουν– να έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματα.

Όπως τονίζουν στελέχη της ΠΕΜ, τα περίφημα «18 μπλόκα» που εμφανίζονται πρόθυμα για διάλογο «δεν είναι ούτε 18 ούτε καν οκτώ, αλλά πέντε», ενώ επισημαίνουν ότι το σχετικό έγγραφο που κυκλοφόρησε δεν φέρει υπογραφές εκπροσώπων αγροτικών συλλόγων. Κάνουν λόγο για προσχηματικό διάλογο και ξεκαθαρίζουν πως καμία συνάντηση με την κυβέρνηση δεν θα γίνει αν δεν υπάρξουν πρώτα συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προγραμματίζεται πανελλαδική σύσκεψη το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται να τεθεί επί τάπητος ακόμη και γενικευμένη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αν δεν υπάρξει ουσιαστική μεταβολή στη στάση της κυβέρνησης.

Κλιμάκωση και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους. Σήμερα ανοίγουν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου, ενώ από τη Δευτέρα προγραμματίζονται παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους. Παράλληλα, τρακτέρ αναμένεται να κινηθούν εντός της Λάρισας, καθώς συμπληρώνονται 30 ημέρες κινητοποιήσεων.

Στα Μάλγαρα, το ρεύμα προς Αθήνα έχει κλείσει, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται συμβολικό κλείσιμο και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, «κόβοντας» την Ελλάδα στα δύο. Την Τρίτη (30/12) τα δύο ρεύματα θα ανοίξουν προσωρινά για να διευκολυνθεί η έξοδος των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις καταγράφονται στον Προμαχώνα, στη Χαλκίδα, στην Αχαΐα και σε σημεία της Βόρειας Ελλάδας, με τους αγρότες να ξεκαθαρίζουν ότι παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς θα παραμείνουν στα μπλόκα μαζί με τις οικογένειές τους.

«Όχι διάλογος χωρίς απαντήσεις»

Οι αγρότες της σκληρής γραμμής επιμένουν ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε διάλογο αν προηγουμένως δεν «σκύψει» η κυβέρνηση στα βασικά αιτήματα, τα οποία –όπως λένε– είναι συγκεκριμένα και αφορούν το κόστος παραγωγής, τις εγγυημένες τιμές, το αφορολόγητο πετρέλαιο, τις αποζημιώσεις, τον ΕΛΓΑ και τις επιδοτήσεις.

Υπενθυμίζουν, μάλιστα, ότι στο παρελθόν είχαν ζητήσει συνάντηση με τον Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς αποτέλεσμα, καθώς –όπως καταγγέλλουν– παραπέμφθηκαν σε υπουργούς όπως ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Κώστας Τσιάρας.

Με το αγροτικό κίνημα να εμφανίζεται διχασμένο και τα μπλόκα να παραμένουν ενεργά, οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, τόσο για την κυκλοφορία όσο και για τη συνολική έκβαση των κινητοποιήσεων μετά την Πρωτοχρονιά.

