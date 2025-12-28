Τέλος στους «αιώνιους» φοιτητές: 280.000 διαγραφές στα ΑΕΙ – Παράταση σπουδών για 35.000

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται, με τη λήξη του 2025, η δεύτερη φάση του νόμου για τη διαγραφή ανενεργών φοιτητών από τα δημόσια πανεπιστήμια, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στο ακαδημαϊκό τοπίο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, περίπου 280.000 «αιώνιοι» φοιτητές θα διαγραφούν, ενώ 35.000 φοιτητές έκαναν χρήση της δυνατότητας παράτασης σπουδών.

Η υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική παρέμβαση δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. «Δεν μιλάμε για “εκκαθαρίσεις” φοιτητών, αλλά για ένα σύγχρονο, δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο που βάζει κανόνες χωρίς να στερεί ευκαιρίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας πως πρόκειται για ένα ζήτημα που προκαλεί εύλογες ανησυχίες.

Γιατί κρίθηκε αναγκαία η ρύθμιση

Όπως σημείωσε η κ. Ζαχαράκη, το καθεστώς των ανενεργών φοιτητών για δεκαετίες δημιουργούσε στρεβλώσεις: τα πανεπιστήμια αδυνατούσαν να προγραμματίσουν, οι ενεργοί φοιτητές ένιωθαν αδικημένοι και χιλιάδες νέοι παρέμεναν εγκλωβισμένοι σε μια τυπική φοιτητική ιδιότητα χωρίς ουσιαστική σχέση με τις σπουδές τους.

Το νέο πλαίσιο, όπως τόνισε, δεν είναι άκαμπτο. Προβλέπει εξαιρέσεις και ευελιξία για εργαζόμενους, φοιτητές με προβλήματα υγείας ή σοβαρές οικογενειακές υποχρεώσεις. «Δεν αντιμετωπίζουμε όλους με τον ίδιο τρόπο, αλλά τον καθένα δίκαια», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι η ανταπόκριση των 35.000 φοιτητών που ζήτησαν παράταση δείχνει πως η ρύθμιση ήταν αναγκαία.

Τι ισχύει από 31 Δεκεμβρίου 2025

Η 31η Δεκεμβρίου 2025 αποτελεί το ορόσημο για την αυτόματη διαγραφή όσων έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης και δεν έχουν αιτηθεί παράταση. Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 70% των μαθημάτων ή πιστωτικών μονάδων και έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις τουλάχιστον δύο φορές την τελευταία διετία, μπορούσαν –με αίτηση– να λάβουν παράταση έως δύο επιπλέον εξάμηνα.

Από τη διαγραφή εξαιρούνται άτομα με αναπηρία άνω του 50%, ενώ προβλέπεται ειδική μέριμνα για σοβαρούς λόγους υγείας. Παράλληλα, η ρύθμιση δεν αφορά ενεργούς φοιτητές που βρίσκονται εντός του νόμιμου χρόνου σπουδών (4+2 ή 5+3 έτη).

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τη μερική φοίτηση, που αφορά εργαζόμενους άνω των 20 ωρών την εβδομάδα, γονείς παιδιών έως 8 ετών, καθώς και αθλητές με απαιτητικό πρόγραμμα.

Οι αριθμοί πίσω από το μέτρο

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΕΘΑΑΕ, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 οι ενεργοί φοιτητές στα ΑΕΙ ανήλθαν σε 352.099, ενώ οι συνολικά εγγεγραμμένοι έφτασαν τους 703.857. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από 350.000 φοιτητές χαρακτηρίζονταν μη ενεργοί.

Κλείνοντας, η υπουργός Παιδείας τόνισε ότι σε κανένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο η φοιτητική ιδιότητα δεν διαρκεί εφ’ όρου ζωής, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι τα ελληνικά πτυχία να έχουν ουσιαστική αξία και να αντανακλούν πραγματική προσπάθεια και ποιότητα σπουδών.

