Τελευταία Κυριακή για αγορές: Πότε είναι ανοιχτά μαγαζιά και σούπερ μάρκετ μέχρι την Πρωτοχρονιά

Ανοιχτή είναι σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, η αγορά σε όλη τη χώρα, δίνοντας την τελευταία ευκαιρία στους καταναλωτές να ολοκληρώσουν τις γιορτινές αγορές τους πριν την έλευση του νέου έτους.

Τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν σήμερα με εορταστικό ωράριο, το οποίο προτείνεται να διαρκέσει από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα. Σε ορισμένες αλυσίδες ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις, γι’ αυτό συστήνεται στους καταναλωτές να ενημερώνονται απευθείας από τα καταστήματα που τους ενδιαφέρουν.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι την Πρωτοχρονιά (1 Ιανουαρίου) τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας, ενώ κλειστή θα είναι και η 2α Ιανουαρίου, καθώς έχει καθιερωθεί ως ημέρα απογραφής για τις περισσότερες επιχειρήσεις.

Πώς διαμορφώνεται το εορταστικό ωράριο

Το πρόγραμμα λειτουργίας της αγοράς έως το τέλος του χρόνου έχει ως εξής:

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Κλειστά (Αργία)

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την κίνηση στην αγορά, με τους εμπόρους να προσδοκούν αυξημένη προσέλευση, καθώς οι καταναλωτές προετοιμάζονται για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι και τα τελευταία δώρα.

