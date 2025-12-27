Σοκ και έντονη ανησυχία προκάλεσε περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς στο Ηράκλειο, όταν σφαίρα κατέληξε σε παράθυρο πολυκατοικίας, ανήμερα των Χριστουγέννων, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, μία από τις σφαίρες που έπεσαν από μπαλωθιές καρφώθηκε στο παράθυρο του κλιμακοστασίου γειτονικής πολυκατοικίας, όπου διαμένουν οικογένειες με παιδιά. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ, ώρα κατά την οποία στην πολυκατοικία αλλά και στη γύρω περιοχή υπήρχε ακόμη κίνηση.

Σύλληψη 38χρονου

Αστυνομικοί της Ελληνική Αστυνομία προχώρησαν χθες στη σύλληψη ενός 38χρονου, έπειτα από έρευνα στην κατοικία του. Εκεί εντοπίστηκαν μία βολίδα και ένας κάλυκας, στοιχεία που επιβεβαίωσαν τους άσκοπους πυροβολισμούς που είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου γλεντιού.

Από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε το επόμενο πρωί, διαπιστώθηκε ότι εκτός από το τρυπημένο παράθυρο, η σφαίρα είχε καταλήξει στο πλατύσκαλο της πολυκατοικίας, λίγα μόλις μέτρα από σημείο καθημερινής διέλευσης ενοίκων.

«Θα μπορούσε να είχε σκοτωθεί παιδί»

Μιλώντας στο neakriti.gr, η γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα μαζί με τον σύζυγό της περιέγραψε τον τρόμο που ένιωσε όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί.

Όπως ανέφερε, αρχικά δεν κατάλαβαν τον κίνδυνο. «Όταν είδε τη σφαίρα, παραξενεύτηκε και είπε “πώς βρέθηκε αυτή εδώ;”. Μπήκε μέσα στο σπίτι και τότε διαπίστωσε ότι το πλαίσιο του παραθύρου ήταν τρυπημένο. Καλέσαμε αμέσως την Αστυνομία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης και της Ασφάλειας.

Ο μεγαλύτερος φόβος της, όπως τονίζει, αφορά τα παιδιά της οικογένειας και της πολυκατοικίας. «Έχω παιδιά και εγγόνια. Ένα παιδί πηγαίνει στο φροντιστήριο και επιστρέφει συνήθως τέτοια ώρα. Αν εκείνη τη στιγμή περνούσε από τη σκάλα και το χτυπούσε στο κεφάλι, τι θα γινόταν; Πού θα ζητούσα ευθύνες;», ανέφερε εμφανώς συγκλονισμένη.

«Σωτήριο που έλειπε το παιδί»

Όπως εξήγησε, την ώρα του περιστατικού στο σπίτι βρίσκονταν μόνο εκείνη και ο σύζυγός της, ενώ το εγγονάκι τους απουσίαζε. «Ευτυχώς που έλειπε το παιδί και δεν ανέβαινε εκείνη την ώρα. Στην πολυκατοικία μένουμε εμείς, το εγγονάκι μου και η συννυφάδα μου», πρόσθεσε.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τον σοβαρό κίνδυνο των άσκοπων πυροβολισμών, ιδιαίτερα σε κατοικημένες περιοχές, με τις αρχές να συνεχίζουν την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

