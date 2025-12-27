Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στην Καλλιθέα, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, με αποτέλεσμα δύο άνδρες να χάσουν τη ζωή τους.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διπλοκατοικία επί της οδού Αγαμέμνονος, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά. Κάτοικοι της περιοχής βγήκαν έντρομοι στα μπαλκόνια, βλέποντας τις φλόγες να ξεπηδούν από το διαμέρισμα.

Προσπάθησαν να βοηθήσουν οι γείτονες

Σύμφωνα με μαρτυρίες, γείτονες που αντιλήφθηκαν πρώτοι τους καπνούς επιχείρησαν να μπουν στο διαμέρισμα για να βοηθήσουν τους ενοίκους. Ωστόσο, η πόρτα ήταν κλειδωμένη, γεγονός που κατέστησε αδύνατη την πρόσβαση στο εσωτερικό.

Εντοπίστηκαν νεκροί στο υπνοδωμάτιο

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τους δύο άνδρες στο υπνοδωμάτιο, χωρίς τις αισθήσεις τους και με εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο τους το σώμα. Οι σοροί παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Το σενάριο που εξετάζεται

Στο χολ του διαμερίσματος βρέθηκε σόμπα συνδεδεμένη με φιάλη υγραερίου, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν σε λειτουργία τη στιγμή της φωτιάς. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής υγραερίου, που ενδέχεται να προκάλεσε την πυρκαγιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φιάλη δεν εξερράγη.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 19:38. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

