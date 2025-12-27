# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Κρήτη: Νέα επιχείρηση διάσωσης 78 μεταναστών από το Λιμενικό

Σε νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών προχώρησαν το πρωί οι αρχές σε θαλάσσια περιοχή νότια του Ηράκλειο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 78 αλλοδαπούς.

Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις
Στην πρώτη περίπτωση, εντοπίστηκε λέμβος με 47 μετανάστες, σε απόσταση 41 ναυτικών μιλίων νότια των Καλοί Λιμένες. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, με τη μεταφορά των αλλοδαπών στο λιμάνι του Κόκκινος Πύργος από σκάφος της Frontex. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκονται και γυναίκες.

Οι 47 αλλοδαποί αναμένεται να μεταφερθούν εντός των επόμενων ωρών σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο.

Παράλληλα, υπό τον συντονισμό του Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκε δεύτερη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 31 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο και διασώθηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Βανουάτου.

Το περιστατικό σημειώθηκε ουσιαστικά στο ίδιο σημείο, σε απόσταση 41,8 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Καλές καιρικές συνθήκες
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές, με βόρειους ανέμους έντασης 4 μποφόρ, γεγονός που διευκόλυνε τις επιχειρήσεις.

Νέος εντοπισμός ανοιχτά της Γαύδου
Την ίδια ώρα, σκάφος με 131 μετανάστες εντοπίστηκε σε θαλάσσια ύδατα ανοιχτά της Γαύδος. Άμεσα σκάφη του Λιμενικό Σώμα έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη διάσωσή τους.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Γαύδο, από όπου αναμένεται η μετακίνησή τους προς την Κρήτη.

Ασφυκτική η κατάσταση στον χώρο φιλοξενίας
Υπενθυμίζεται ότι μόνο από την Παρασκευή περισσότερα από 500 άτομα έχουν μεταφερθεί στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Με τις νέες αφίξεις, ο χώρος φιλοξενίας αρχίζει και πάλι να ασφυκτιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι οποίες εκφράζουν ανησυχία για τη διαχείριση του αυξημένου αριθμού μεταναστών.

Οι επιχειρήσεις του Λιμενικού συνεχίζονται, καθώς η κινητικότητα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης παραμένει αυξημένη.

