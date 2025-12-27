Ελ. Βενιζέλος: 29χρονη συνελήφθη με 24,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Στη σύλληψη μίας 29χρονης αλλοδαπής προχώρησαν χθες αστυνομικοί στον Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς εντοπίστηκε να μεταφέρει 24,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης στις αποσκευές της.

Η 29χρονη ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, φέρεται να είναι μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης (skunk) μέσω της αεροπορικής οδού.

Πώς εντοπίστηκε

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις και ανάλυση στοιχείων, προχώρησαν στη δημιουργία προφίλ (profiling), μέσω του οποίου εντόπισαν την κατηγορούμενη στον αερολιμένα.

Τι βρέθηκε στις αποσκευές της

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών της, οι αστυνομικοί εντόπισαν 24 κιλά και 500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε νάιλον συσκευασίες.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση της εγκληματικής δραστηριότητας και τυχόν συνεργών.

Διαβάστε ακόμα: Ροδόπη: Νεκρό 7χρονο παιδί μετά από πυρκαγιά στο σπίτι του - Νοσηλεύεται και το αδελφάκι του