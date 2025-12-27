Αθήνα: Σύλληψη 36χρονου οδηγού με πιστόλι και φυσίγγιο στη θαλάμη

Στη σύλληψη ενός 36χρονου αλλοδαπού οδηγού οχήματος προχώρησαν το βράδυ των Χριστουγέννων αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνα, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για παράβαση του νόμου περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Πώς έγινε η σύλληψη

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙΑΣ, στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 36χρονο, η κίνηση του οποίου κρίθηκε ύποπτη, και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα, ωστόσο, τη στιγμή που οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν, επιχείρησε να τραβήξει από το παντελόνι του πιστόλι, το οποίο έφερε φυσίγγιο στη θαλάμη.

Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα, τον ακινητοποίησαν παρά την αντίσταση που προέβαλε και τον οδήγησαν στο αρμόδιο τμήμα για τη διαδικασία του σχηματισμού δικογραφίας.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τον έλεγχο κατασχέθηκαν:

- το πιστόλι που είχε στην κατοχή του

- ένας γεμιστήρας

- τέσσερα φυσίγγια

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης.

