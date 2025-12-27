Θεσσαλονίκη: Εκπρόσωποι αγροτών από 18 μπλόκα δηλώνουν ανοιχτοί στον διάλογο με την κυβέρνηση

Στην Επανομή πραγματοποιήθηκε σήμερα (27/12) σύσκεψη εκπροσώπων αγροτών από 18 μπλόκα από όλη τη χώρα, οι οποίοι έστειλαν μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι είναι ανοιχτοί στον διάλογο, θέτοντας ωστόσο συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Από τη συνάντηση απουσίαζαν τα μεγάλα μπλόκα της Νίκαιας, του Ε65 στην Καρδίτσα, του Προμαχώνα Σερρών και των Μαλγάρων. Παρ’ όλα αυτά, οι συμμετέχοντες απηύθυναν κάλεσμα προς τους εκπροσώπους των υπόλοιπων μπλόκων να συμπορευτούν όλοι μαζί και να προσέλθουν από κοινού στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Όπως επισημάνθηκε, το τελευταίο διάστημα στις αγροτικές κινητοποιήσεις φαίνεται να επικρατούν δύο διαφορετικές τάσεις, γεγονός που καθιστά – σύμφωνα με τους ίδιους – αναγκαία τη συνεννόηση και την κοινή στάση, όπως μεταδίδει η voria.gr.

Ποιοι συμμετείχαν στη σύσκεψη

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι αγροτών από τα Κερδύλλια Σερρών, τη Δράμα, τα Πράσινα Φανάρια, τον Έβρο, το Νησέλι Ημαθίας, τη Σκύδρα Πέλλας, τη Χαλκηδόνα, τις Μικροθήβες, καθώς και από άλλες περιοχές.

Το μήνυμα προς την κυβέρνηση

Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι εκπρόσωποι των 18 μπλόκων, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία – και όχι μόνο στον αγροτικό κόσμο – καθιστά επιβεβλημένη την άμεση επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας.

Τονίζεται επίσης η ανάγκη για την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, με σαφή αναφορά ότι αυτός θα πρέπει να διεξαχθεί «μακριά από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις», όπως επισημαίνουν, που στοχοποιούν και πλήττουν γνήσιους αγρότες.

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», σημειώνεται χαρακτηριστικά, με τους εκπροσώπους να απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους τους για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στις διαπραγματεύσεις.

