Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της εξαφάνισης του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων στις Σέρρες, καθώς το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε χθες, Παρασκευή (26/12), στο όρος Μπέλες δεν ανήκει τελικά στον 45χρονο Κωνσταντίνο Γκίνη, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Το όχημα, το οποίο βρέθηκε από Βούλγαρους κυνηγούς στην κορυφογραμμή του Μπέλες, στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων και ακινητοποιημένο μέσα στα χιόνια, έχει παρόμοια χαρακτηριστικά και χρώμα με το αυτοκίνητο του αγνοούμενου πυροσβέστη. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ και επιβεβαιώθηκαν από την Πυροσβεστική, πρόκειται –κατά πάσα πιθανότητα– για όχημα που βρίσκεται εγκαταλελειμμένο στο βουνό εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και συνδέεται με υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Η εξέλιξη αυτή διαψεύδει τις αρχικές εκτιμήσεις και παρατείνει την αγωνία γύρω από την τύχη του 45χρονου, πατέρα δύο παιδιών, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, όταν έφυγε από το σπίτι του χωρίς κινητό τηλέφωνο και τραπεζικές κάρτες. Σημειώνεται ότι φορούσε smartwatch, το οποίο ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμο για την πορεία των ερευνών.

Λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου βρέθηκε το όχημα, είχε εντοπιστεί νωρίτερα ένα εξάρτημα αυτοκινήτου που ταιριάζει στο μοντέλο του διοικητή της Πυροσβεστικής, στοιχείο που εξετάζεται χωρίς ωστόσο να έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε ορεινές και δύσβατες περιοχές. Στην επιχείρηση συμμετέχουν κλιμάκια της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο, πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ (με ορειβατικό τμήμα, χειριστές drone και οχήματα 4×4), η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, καθώς και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

Παρά τη χρήση drones και εξειδικευμένου εξοπλισμού, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο νέο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό του αγνοούμενου. Η τοπική κοινωνία παραμένει σε αγωνία, καθώς το θρίλερ της εξαφάνισης συνεχίζεται χωρίς απαντήσεις.

