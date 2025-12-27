Σε θέσεις μάχης επιστρέφουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, μετά τον πρώτο γύρο των εορτών των Χριστουγέννων και ενόψει της Πρωτοχρονιάς, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, καθώς –όπως τονίζουν– τα αιτήματά τους παραμένουν ανικανοποίητα.

Στο μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, οι αγρότες σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους, έχοντας ως βασική γραμμή να διευκολύνουν τη μετακίνηση των εκδρομέων, όπως έκαναν και τα Χριστούγεννα. Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα ζευγαριού εκδρομέων από την Αθήνα, που επισκέφθηκε το μπλόκο για να ενημερωθεί για την κίνηση στην Εθνική Οδό, με τους παραγωγούς να διαβεβαιώνουν ότι στόχος τους είναι να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος των γιορτών.

Το μεσημέρι του Σαββάτου πραγματοποιείται γενική συνέλευση των αγροτών στη Νίκαια, όπου θα αποφασιστεί ο τρόπος κλιμάκωσης μετά τις γιορτές. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει, αύριο αναμένεται να ανοίξουν τα διόδια του Μακρυχωρίου και στα δύο ρεύματα, ενώ από τη Δευτέρα προγραμματίζονται συμβολικοί αποκλεισμοί παρακαμπτήριων οδών.

Κλεισίματα δρόμων και τελωνείων

Την ίδια ώρα, σε άλλες περιοχές της χώρας, οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους:

Στο μπλόκο των Μάλγαρα, έχει προγραμματιστεί κλείσιμο του ρεύματος προς την Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Αποκλεισμοί αναμένονται στα τελωνεία Εύζωνοι και Προμαχώνας, καθώς και στον κόμβο της Χαλκηδόνας για τρεις ώρες το απόγευμα.

Η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών μετατίθεται για μετά την 1η Ιανουαρίου.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι, ενόψει της εξόδου της Πρωτοχρονιάς, θα ακολουθήσουν το ίδιο μοντέλο με τα Χριστούγεννα: οι δρόμοι θα ανοίγουν όταν παρατηρείται αυξημένη κίνηση, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες.

Θεσσαλία και Ροδόπη στο επίκεντρο

Στη Δυτική Θεσσαλία, οι αγρότες της Καρδίτσας έχουν παρατάξει χιλιάδες τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο Ε-65, ενώ στα Τρίκαλα κρατούν ανοιχτό τον δρόμο και τα διόδια του Λόγγος, προσφέροντας μάλιστα προϊόντα της παραγωγής τους, όπως καρύδια, στους διερχόμενους οδηγούς. Όπως δηλώνουν, «είναι αγώνας επιβίωσης» και μετά τις γιορτές θα υπάρξει κλιμάκωση.

Στη Ροδόπη, οι αγρότες επανήλθαν στο μπλόκο της Εγνατία Οδόςς στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής, αποκλείοντας και πάλι το ρεύμα προς Ξάνθη. Οι οδηγοί εκτρέπονται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού (Πόρτο Λάγος) ή μέσω Ίασμος, απ’ όπου μπορούν να επιστρέψουν στην Εγνατία.

Στη Νίκαια το «κλειδί» των εξελίξεων

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη Νίκαια, όπου η αερογέφυρα αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με εκτροπές οχημάτων στο ύψος του Πλατύκαμπου. Σύμφωνα με τους αγρότες, η αερογέφυρα θα ανοίξει εκ νέου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ώστε να διευκολυνθεί η έξοδος των εκδρομέων.

Το μήνυμα των αγροτών είναι σαφές: διευκολύνουν τις μετακινήσεις των πολιτών τις γιορτές, αλλά μετά την Πρωτοχρονιά προειδοποιούν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ακόμη και με επ’ αόριστον αποκλεισμούς, εφόσον δεν υπάρξουν απαντήσεις στα αιτήματά τους.

