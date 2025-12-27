Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στα Βαρδούσια όρη της Φωκίδας, όπου τέσσερις ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους, καταπλακωμένοι από χιονοστιβάδα σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Σάββατο, υπό την προϋπόθεση ότι οι καιρικές συνθήκες θα το επιτρέψουν. Εκτιμάται ότι απαιτούνται τουλάχιστον τρεις ώρες για τη μεταφορά τους προς τον πλησιέστερο δρόμο, ενώ έχει τεθεί σε ετοιμότητα και ελικόπτερο, καθώς η πρόσβαση στο σημείο είναι εξαιρετικά απαιτητική.

Ποιοι ήταν οι τέσσερις ορειβάτες

Οι τέσσερις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν λάτρεις της ορειβασίας και των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας.

Φίλοι και συγγενείς τους κάνουν λόγο για ανθρώπους με αγάπη για τη φύση, ενώ κάποιοι εξ αυτών είχαν προηγούμενη εμπειρία από ανάλογες διαδρομές. Η γυναίκα της παρέας, περίπου 35 ετών, ήταν φίλη ενός εκ των τριών ανδρών.

Το χρονικό της τραγωδίας

Κατά την πορεία τους, οι ορειβάτες φαίνεται πως βρέθηκαν αντιμέτωποι με απότομη επιδείνωση των συνθηκών. Χιονοπτώσεις, ισχυροί άνεμοι και χαμηλή ορατότητα συνέβαλαν στην απώλεια προσανατολισμού, ενώ λίγο αργότερα χάθηκε και το σήμα των κινητών τους τηλεφώνων.

Όταν οι συγγενείς και φίλοι τους δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί τους, ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Ακολούθησε μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας που διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες, με τη συμμετοχή 30 πυροσβεστών, ορειβατικών ομάδων της ΕΜΑΚ, drone, ερπυστριοφόρου οχήματος και ελικοπτέρου.

Οι τέσσερις ορειβάτες εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ότι καταπλακώθηκαν αιφνιδιαστικά από χιονοστιβάδα, χωρίς να προλάβουν να αντιδράσουν.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στο μοιραίο

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξαν:

το μεγάλο υψόμετρο και το έντονο ανάγλυφο της περιοχής

το φρέσκο και ασταθές χιόνι

οι ισχυροί άνεμοι που ενδέχεται να προκάλεσαν μετακίνηση μεγάλων όγκων χιονιού

Παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες νωρίτερα μέσα στη μέρα έδειχναν ήπιες, η απότομη μεταβολή τους δημιούργησε εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, δυνάμεις διάσωσης επιχειρούν να προσεγγίσουν το σημείο, με τη συνδρομή έμπειρων ορειβατών και την πιθανή χρήση ελικοπτέρου, εφόσον το επιτρέψει ο καιρός. Όπως τονίζεται από τους διασώστες, πρόκειται για μία από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών.

Η τραγωδία στα Βαρδούσια υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι το χειμερινό βουνό δεν συγχωρεί λάθη, ακόμη και σε έμπειρους ανθρώπους, και ότι οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν δραματικά μέσα σε λίγα λεπτά.

