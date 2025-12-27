Αργίες 2026: Όλα τα τριήμερα και το μοναδικό τετραήμερο που περιμένουν οι εργαζόμενοι

Καθώς το 2026 πλησιάζει, πολλοί εργαζόμενοι έχουν ήδη αρχίσει να «ξεφυλλίζουν» το ημερολόγιο του νέου έτους, αναζητώντας αργίες, τριήμερα και ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις ή έστω για λίγες ανάσες ξεκούρασης μέσα στη χρονιά.

Το 2026 περιλαμβάνει συνολικά 15 αργίες, με τρία τριήμερα και ένα τετραήμερο να ξεχωρίζουν, προσφέροντας τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού χωρίς την ανάγκη πολλών ημερών άδειας.

Τα τριήμερα του 2026

21 – 23 Φεβρουαρίου: Καθαρά Δευτέρα

1 – 3 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά

30 Μαΐου – 1 Ιουνίου: Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

Το μοναδικό τετραήμερο του 2026

10 – 13 Απριλίου:

Μεγάλη Παρασκευή – Μεγάλο Σάββατο – Κυριακή του Πάσχα – Δευτέρα του Πάσχα

Όλες οι αργίες του 2026

Ιανουάριος

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου



Φεβρουάριος

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μάρτιος

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου



Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου



Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου



Οκτώβριος

Ημέρα του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου



Δεκέμβριος

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

Με τον σωστό προγραμματισμό, το 2026 προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για μικρά «διαλείμματα» μέσα στη χρονιά. Και μπορεί να μην υπάρχει πάντα η οικονομική δυνατότητα για κανονικές διακοπές, όμως τα τριήμερα παραμένουν ιδιαίτερα πολύτιμα για τους εργαζόμενους: είναι μικρές αλλά απαραίτητες ανάσες ξεκούρασης, που βοηθούν να φορτίζονται ξανά σωματικά και ψυχικά μέσα σε έναν απαιτητικό εργασιακό ρυθμό.

