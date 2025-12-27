Νέες και ιδιαίτερα σοβαρές εξελίξεις καταγράφονται στη Ροδόπη μετά τη φονική πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε ένα 7χρονο παιδί στο χωριό Ρίζωμα του Δήμου Ιάσμου, καθώς σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας για εμπρησμό από αμέλεια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ποινική δίωξη ασκήθηκε μετά τα πρώτα πορίσματα της έρευνας της Πυροσβεστικής, τα οποία δείχνουν ότι η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε όταν επιχειρήθηκε αναζωπύρωση της ξυλόσομπας με χρήση πετρελαίου στο δωμάτιο όπου κοιμόταν η μητέρα μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της. Η πράξη αυτή φέρεται να προκάλεσε έντονη και ανεξέλεγκτη ανάφλεξη, σε έναν χώρο με ξύλινη και πλαστική οροφή, γεγονός που επέτεινε τη φωτιά μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ότι το 7χρονο παιδί έχασε τη ζωή του από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα, με απώλεια αισθήσεων και στη συνέχεια θάνατο από σοβαρά εγκαύματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί αντιμετώπιζε κινητική και νοητική αναπηρία.

Το 5χρονο αδερφάκι του νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του. Ο πατέρας των παιδιών μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κομοτηνής με εγκαύματα στα κάτω άκρα, τα οποία υπέστη στην προσπάθειά του να τα απεγκλωβίσει από το φλεγόμενο σπίτι.

Την προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με τις αρχές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά και στην ποινική ευθύνη που προκύπτει από την υπόθεση.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ τα επόμενα στάδια της δικαστικής διαδικασίας αναμένεται να ρίξουν πλήρως φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

