Ραγδαίες εξελίξεις φέρνει στο φως μία υπόθεση που για περισσότερα από τρία χρόνια θεωρούνταν τραγικό ατύχημα. Ο θάνατος της 87χρονης Ελένη Παπαδοπούλου μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι επανεξετάστηκε από τις Αρχές, οδηγώντας στη σύλληψη του 60χρονου γιου της με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και εμπρησμό.

Η υπόθεση χρονολογείται από τις 29 Ιανουαρίου 2022, όταν η ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μετά από πυρκαγιά στο σπίτι της. Αρχικά, ο θάνατος αποδόθηκε σε ατύχημα από αναμμένο τσιγάρο. Ωστόσο, η επανεκτίμηση των στοιχείων και νέα εργαστηριακά δεδομένα ανέτρεψαν πλήρως το αρχικό σενάριο.

Ο μηχανισμός θανάτου σε τρεις φάσεις

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, οι Αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης φέρεται να έδρασε μεθοδικά. Πρώτα, χορήγησε στην μητέρα του μεγάλη ποσότητα ηρεμιστικών ουσιών, παρά το γεγονός ότι δεν ακολουθούσε σχετική φαρμακευτική αγωγή. Στη συνέχεια, εκτιμάται ότι προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο, κλείνοντας μύτη και στόμα. Τέλος, περιέλουσε τη σορό με βενζίνη και έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα, επιχειρώντας να καλύψει τα ίχνη της ανθρωποκτονίας.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αποτέλεσαν καθοριστικό στοιχείο: στη σορό της ηλικιωμένης βρέθηκε μεγάλη συγκέντρωση κατασταλτικών ουσιών, ενώ τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα δεν συνάδουν με θάνατο από εισπνοή καπνού, ενισχύοντας το συμπέρασμα ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά.

Τα ευρήματα που «έδεσαν» την υπόθεση

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του κατηγορούμενου, όπου εντοπίστηκε κρυμμένο μπιτόνι με βενζίνη. Παράλληλα, μαρτυρίες και αντιφάσεις στις δημόσιες τοποθετήσεις του, ακόμη και σε τηλεοπτικές εμφανίσεις, προκάλεσαν έντονα ερωτήματα στους ερευνητές.

Το κίνητρο, σύμφωνα με τις Αρχές, φαίνεται να συνδέεται με σοβαρή οικονομική πίεση. Μητέρα και γιος φέρονται να βρίσκονταν σε έντονη διαμάχη για το διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού, καθώς ο 60χρονος αντιμετώπιζε χρέη που αγγίζουν τις 400.000 ευρώ.

Η επίσημη θέση της Αστυνομίας

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα στοιχεία προέκυψαν έπειτα από ενδελεχή επανεξέταση της υπόθεσης, που περιλάμβανε εγκληματολογικές αναλύσεις, ιατροδικαστικά δεδομένα, τοξικολογικές εξετάσεις και ειδικές ανακριτικές τεχνικές. Όπως τονίζεται, πρόκειται για εμπρησμό που είχε ως στόχο την απόκρυψη ανθρωποκτονίας.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Η υπόθεση, που για χρόνια παρέμενε στο αρχείο ως ατύχημα, εξελίσσεται πλέον σε μία από τις πιο σκοτεινές οικογενειακές τραγωδίες των τελευταίων ετών, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για πλήρη ανατροπή των δεδομένων.

