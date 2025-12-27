Με νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους μπαίνουν στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του έτους οι αγρότες, προχωρώντας σε αποκλεισμούς κομβικών οδικών αξόνων και τελωνείων. Στο επίκεντρο βρίσκεται το μπλόκο των Μαλγάρων, όπου από τις 12:00 το μεσημέρι διακόπτεται επ’ αόριστον η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ παράλληλες δράσεις οργανώνονται και σε άλλα σημεία της χώρας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αγροτών, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ανοιχτό, ωστόσο η κυκλοφορία αναμένεται να διεξάγεται με δυσκολία λόγω των εκτροπών και των κατά τόπους αποκλεισμών. Στη Χαλκηδόνα έχει ανακοινωθεί κλείσιμο του κόμβου της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας για δύο έως τρεις ώρες το απόγευμα, ενώ προσωρινός αποκλεισμός προγραμματίζεται και στο τελωνείο των Ευζώνων, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η διάρκειά του.

Ιδιαίτερη σημασία για τους εκδρομείς έχει η λειτουργία της αερογέφυρας στη Νίκαια. Αν και είχε δοθεί ξανά στην κυκλοφορία τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα θα κλείσει εκ νέου, με τους αγρότες να έχουν προαναγγείλει ότι θα ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις.

Πώς θα κινηθούν οι εκδρομείς την Πρωτοχρονιά

Για την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, το πλάνο μετακίνησης θα είναι παρόμοιο με αυτό των Χριστουγέννων. Τα οχήματα που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα θα εκτρέπονται από τον κόμβο του Πλατυκάμπου, θα ακολουθούν την παλιά εθνική οδό και θα επανέρχονται στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο του Κιλελέρ. Οι αγρότες έχουν ξεκαθαρίσει ότι στόχος τους είναι να μην υπάρξει πλήρης παράλυση της κυκλοφορίας τις ημέρες αιχμής.

Παράλληλα, έχουν ανακοινωθεί κινητοποιήσεις και σε άλλες περιοχές, όπως στη Χαλκίδα, όπου η Υψηλή Γέφυρα αναμένεται να κλείσει για δύο ώρες το απόγευμα. Στη Βόρεια Ελλάδα, συνελεύσεις πραγματοποιούνται σε διάφορα μπλόκα, με αντικείμενο τον συντονισμό των επόμενων βημάτων.

«Σκληραίνουμε τη στάση μας μετά τις γιορτές»

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι μετά την εορταστική περίοδο οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν. Στα σχέδιά τους περιλαμβάνονται αποκλεισμοί παρακαμπτηρίων οδών, αλλά και παρεμβάσεις σε λιμάνια, εφόσον –όπως τονίζουν– δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων ξεκαθαρίζουν ότι ο διάλογος με την κυβέρνηση θα ξεκινήσει μόνο εφόσον δοθούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Από την πλευρά του, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει ότι μεγάλο μέρος των αιτημάτων είτε έχει ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας, με παρεμβάσεις που αφορούν το κόστος ενέργειας και το αγροτικό πετρέλαιο.

Γιορτές πάνω στους δρόμους

Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες και την ταλαιπωρία, χιλιάδες τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα σε εθνικές οδούς σε όλη τη χώρα. Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους αγρότες, βρίσκονται περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς να έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία. Οι γιορτές των Χριστουγέννων πέρασαν στα μπλόκα, με αυτοσχέδια ρεβεγιόν, φωτιές και οικογένειες να δίνουν το παρών, στέλνοντας μήνυμα ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, τόσο για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων όσο και για την ομαλή διεξαγωγή των μετακινήσεων των πολιτών ενόψει της αλλαγής του χρόνου.

