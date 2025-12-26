Σοκ και βαθιά θλίψη προκαλεί η τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη, όπου τέσσερις ορειβάτες –τρεις άνδρες και μία γυναίκα– έχασαν τη ζωή τους, όταν καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο του βουνού. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται ο 55χρονος Θανάσης Κολοτούρος, με καταγωγή από τα Λεχαινά, ιδιαίτερα έμπειρος και γνωστός για τις απαιτητικές αναβάσεις που είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν.

Η τετραμελής ομάδα είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από τον οικισμό Αθανάσιος Διάκος, με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους, και υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, φαίνεται πως ήρθαν αντιμέτωποι με χιονοθύελλα. Λίγο αργότερα χάθηκε το σήμα των κινητών τους τηλεφώνων, με αποτέλεσμα να διακοπεί κάθε επικοινωνία.

Η ανησυχία συγγενών και φίλων κορυφώθηκε όταν οι προσπάθειες επικοινωνίας απέβησαν άκαρπες. Αρχικά ειδοποιήθηκε η τοπική κοινωνία και στη συνέχεια οι Αρχές, με αποτέλεσμα να στηθεί εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες, με ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ενώ drone «χτένιζαν» από αέρος τα πλέον δύσβατα σημεία.

Νωρίτερα, είχε εντοπιστεί το όχημα της ομάδας στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου, στοιχείο που έδωσε κρίσιμες κατευθύνσεις στις έρευνες. Ωστόσο, το απόγευμα της Παρασκευής ήρθαν τα χειρότερα νέα: και οι τέσσερις ορειβάτες βρέθηκαν νεκροί, θαμμένοι κάτω από το χιόνι, με τον απεγκλωβισμό τους να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητικός λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, των χαμηλών θερμοκρασιών και της έντονης χιονόπτωσης.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί το γεγονός ότι στην ίδια εξόρμηση επρόκειτο να συμμετάσχει και πέμπτος ορειβάτης, φίλος του Θανάση Κολοτούρου και γνωστός ορειβάτης από την Ηλεία. Τελικά, επαγγελματικές υποχρεώσεις τον κράτησαν μακριά από το βουνό, γεγονός που του έσωσε τη ζωή. Ήταν μάλιστα εκείνος που, ανήσυχος από τη σιωπή της παρέας, ειδοποίησε πρώτος τις Αρχές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άμεση κινητοποίηση των σωστικών δυνάμεων.

Η τραγωδία στα Βαρδούσια έρχεται να υπενθυμίσει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι ακόμη και οι πιο έμπειροι ορειβάτες βρίσκονται αντιμέτωποι με απρόβλεπτους κινδύνους, όταν οι καιρικές συνθήκες στο βουνό γίνονται ακραίες.

