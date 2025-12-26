Βρέθηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου διοικητή της Πυροσβεστικής στις Σέρρες

Νέα, κρίσιμα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση εξαφάνισης του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορόια, ο οποίος αγνοείται από το πρωί της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αργά το βράδυ της Παρασκευής (26/12) εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του στην κορυφογραμμή του Όρος Μπέλλες, στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων, κοντά στην περιοχή Ιστίμπεη.

Το όχημα βρέθηκε ακινητοποιημένο μέσα στα χιόνια και εντοπίστηκε από Βούλγαρους κυνηγούς που κινούνταν στην περιοχή. Πρόκειται για σημείο ιδιαίτερα δύσβατο, με έντονες χειμερινές συνθήκες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την τύχη του αγνοούμενου αξιωματικού.

Σημειώνεται ότι το αυτοκίνητο εντοπίστηκε λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχε βρεθεί νωρίτερα εξάρτημα οχήματος, το οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, ταίριαζε στο μοντέλο του αυτοκινήτου του 45χρονου. Το εύρημα εκείνο είχε θεωρηθεί από την πρώτη στιγμή ενδεχόμενο κρίσιμο στοιχείο στην εξέλιξη των ερευνών.

Μετά τον εντοπισμό του οχήματος, οι έρευνες αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και να εστιάζουν στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο.

Οι Αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς τα νέα στοιχεία θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της επιχείρησης εντοπισμού του αγνοούμενου διοικητή.

Διαβάστε ακόμα: Έξυπνες κάμερες: 1.000 οδηγούσαν με το κινητό στο χέρι στη Συγγρού. Φόβος και για τα παράνομα ζευγαράκια