# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Βρέθηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου διοικητή της Πυροσβεστικής στις Σέρρες

Βρέθηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου διοικητή της Πυροσβεστικής στις Σέρρες

Νέα, κρίσιμα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση εξαφάνισης του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορόια, ο οποίος αγνοείται από το πρωί της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αργά το βράδυ της Παρασκευής (26/12) εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του στην κορυφογραμμή του Όρος Μπέλλες, στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων, κοντά στην περιοχή Ιστίμπεη.

Το όχημα βρέθηκε ακινητοποιημένο μέσα στα χιόνια και εντοπίστηκε από Βούλγαρους κυνηγούς που κινούνταν στην περιοχή. Πρόκειται για σημείο ιδιαίτερα δύσβατο, με έντονες χειμερινές συνθήκες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την τύχη του αγνοούμενου αξιωματικού.

Σημειώνεται ότι το αυτοκίνητο εντοπίστηκε λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχε βρεθεί νωρίτερα εξάρτημα οχήματος, το οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, ταίριαζε στο μοντέλο του αυτοκινήτου του 45χρονου. Το εύρημα εκείνο είχε θεωρηθεί από την πρώτη στιγμή ενδεχόμενο κρίσιμο στοιχείο στην εξέλιξη των ερευνών.

Μετά τον εντοπισμό του οχήματος, οι έρευνες αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και να εστιάζουν στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο.

Οι Αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς τα νέα στοιχεία θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της επιχείρησης εντοπισμού του αγνοούμενου διοικητή.

Διαβάστε ακόμα: Έξυπνες κάμερες: 1.000 οδηγούσαν με το κινητό στο χέρι στη Συγγρού. Φόβος και για τα παράνομα ζευγαράκια

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

AI κάμερα «θέρισε» οδηγούς στη Συγγρού: Πρόστιμα 750.000 ευρώ σε μόλις 72 ώρες
Κοινωνία

AI κάμερα «θέρισε» οδηγούς στη Συγγρού: Πρόστιμα 750.000 ευρώ σε μόλις 72 ώρες

Φορολοταρία και πληρωμές με IRIS: Έρχεται κλήρωση για όσους χρησιμοποιούν το σύστημα – Θετικές οι τράπεζες
Οικονομία

Φορολοταρία και πληρωμές με IRIS: Έρχεται κλήρωση για όσους χρησιμοποιούν το σύστημα – Θετικές οι τράπεζες

Ροδόπη: Νεκρό 7χρονο παιδί μετά από πυρκαγιά στο σπίτι του - Νοσηλεύεται και το αδελφάκι του
Κοινωνία

Ροδόπη: Νεκρό 7χρονο παιδί μετά από πυρκαγιά στο σπίτι του - Νοσηλεύεται και το αδελφάκι του

Προκλητική Τουρκία: «Νόμιμες» οι παραβιάσεις στο FIR Αθηνών – Έμμεση απειλή προς την Κύπρο
Πολιτική

Προκλητική Τουρκία: «Νόμιμες» οι παραβιάσεις στο FIR Αθηνών – Έμμεση απειλή προς την Κύπρο

Προειδοποιήσεις γιατρών: Τα καρδιακά αυξάνονται στις γιορτές – Τι πρέπει να προσέχετε
Υγεία

Προειδοποιήσεις γιατρών: Τα καρδιακά αυξάνονται στις γιορτές – Τι πρέπει να προσέχετε