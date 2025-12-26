# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Διπλή τραγωδία στην Καλλιθέα: Δύο ηλικιωμένοι νεκροί μετά από φωτιά σε διαμέρισμα από έκρηξη φιάλης

Τραγικό τέλος είχαν δύο ηλικιωμένοι στην Καλλιθέα, το βράδυ της Παρασκευής (26/12), όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Αγαμέμνονος, έπειτα από έκρηξη φιάλης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστική Υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο εσωτερικό του διαμερίσματος δύο ηλικιωμένα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους. Παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ότι και οι δύο είχαν χάσει τη ζωή τους.

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο μετά από συντονισμένες ενέργειες, αποτρέποντας την επέκτασή της σε γειτονικά διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Παράλληλα, στο χώρο βρέθηκαν δυνάμεις της Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να συνδράμουν στη διαχείριση του περιστατικού και να διασφαλίσουν την περιοχή.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία τις επόμενες ώρες.

