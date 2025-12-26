Τραγική κατάληξη είχε η αγωνιώδης επιχείρηση έρευνας στα Βαρδούσια Όρη, καθώς οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν εντοπίστηκαν νεκροί, μαζί με μία γυναίκα, κάτω από χιονοστιβάδα σε δύσβατο σημείο της ορεινής Φωκίδας.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, με εκτεταμένη επιχείρηση από δυνάμεις της ΕΜΑΚ, οι οποίες επιχείρησαν με drone, ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και ορειβατικές ομάδες, σε εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες. Το βαθύ χιόνι, οι χαμηλές θερμοκρασίες και η περιορισμένη ορατότητα δυσχέραναν από την πρώτη στιγμή το έργο των διασωστών.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι τρεις φίλοι είχαν ξεκινήσει το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με στόχο να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή προς την κορυφή Κόρακας. Από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη τους, ενώ τα κινητά τους τηλέφωνα τέθηκαν εκτός δικτύου, καθιστώντας αδύνατη κάθε επικοινωνία.

Το όχημά τους βρέθηκε κοντά στην αφετηρία της ανάβασης, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι είχαν κινηθεί σε ιδιαίτερα επικίνδυνο ανάγλυφο. Όπως ανέφερε ο Ευάγγελος Βλαχοπάνος, οι ορειβάτες είχαν ανέβει από συγκεκριμένο σημείο, το οποίο θεωρείται υψηλού κινδύνου τον χειμώνα.

Φίλος των θυμάτων, ο Δημήτρης Τεραβάνης, δήλωσε ότι τουλάχιστον ένας από τους ορειβάτες ήταν ιδιαίτερα έμπειρος και γνώριζε καλά την περιοχή. Ωστόσο, τα καταφύγια της διαδρομής ήταν κλειστά και οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν δεν έδωσαν κανένα αποτέλεσμα.

Αντίξοες συνθήκες και χιονοστιβάδα

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά περίπου 30 πυροσβέστες, με ορειβατικές ομάδες από την 1η, 6η, 7η και 8η ΕΜΑΚ, καθώς και ενισχύσεις από Πάτρα και Λάρισα. Οι διασώστες έφτασαν σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων, κινούμενοι σε πεδίο με βαθύ χιόνι και απότομες πλαγιές.

Ο Ιωάννης Γεωργάκος είχε επισημάνει νωρίτερα ότι η σφοδρή κακοκαιρία των Χριστουγέννων ίσως ανάγκασε τους ορειβάτες να αναζητήσουν προσωρινό καταφύγιο. Τελικά, οι φόβοι για χιονοστιβάδα επιβεβαιώθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο.

Έμπειροι, αλλά εκτεθειμένοι στον κίνδυνο

Παρά το γεγονός ότι οι ορειβάτες βρίσκονταν σε καλή φυσική κατάσταση και γνώριζαν τη διαδρομή, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα Βαρδούσια τον χειμώνα δεν συγχωρούν λάθη. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η αστάθεια του χιονιού μειώνουν δραματικά τα περιθώρια επιβίωσης όταν εκδηλωθεί χιονοστιβάδα.

Η τραγωδία στα Βαρδούσια έρχεται να υπενθυμίσει τους σοβαρούς κινδύνους της χειμερινής ορειβασίας και την ανάγκη αυξημένης προετοιμασίας, καθώς και έγκαιρης ενημέρωσης για τις καιρικές και χιονολογικές συνθήκες πριν από κάθε ανάβαση.

