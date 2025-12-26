Ράγισε καρδιές η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη: «Χρόνια πολλά, χρόνια αγγελικά παιδί μου»

Βαθιά συγκίνηση προκαλεί η ανάρτηση της μητέρας του Γιώργος Λυγγερίδης, ανήμερα της ημέρας που ο γιος της θα γιόρταζε τα 33α του γενέθλια. Δύο χρόνια μετά τον τραγικό θάνατό του, η απουσία παραμένει εκκωφαντική και ο πόνος αμείωτος.

Ο Γιώργος Λυγγερίδης έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2023, όταν τραυματίστηκε θανάσιμα από ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια σοβαρών επεισοδίων έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη», στου Ρέντη. Η υπόθεσή του είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη και είχε ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τη βία και την ασφάλεια στις αθλητικές διοργανώσεις.

Με αφορμή την ημερομηνία γέννησής του, η μητέρα του επέλεξε να μοιραστεί δημόσια λίγα λόγια καρδιάς, συνοδεύοντάς τα με έντονα συναισθηματικό τόνο. Στην ανάρτησή της περιγράφει τη διαδρομή από το «χαμογελαστό μωρό» στον άντρα «με το φωτεινό χαμόγελο και την καθαρή ψυχή», αποτυπώνοντας την απώλεια με τρόπο λιτό αλλά σπαρακτικό.

«26-12-1992. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος μου. Σήμερα θα έκλεινες τα 33 σου χρόνια. Χρόνια πολλά, χρόνια αγγελικά παιδί μου», γράφει, με τα λόγια της να συγκινούν και να υπενθυμίζουν ότι πίσω από κάθε τραγικό γεγονός υπάρχουν οικογένειες που συνεχίζουν να ζουν με το κενό.

Η ανάρτηση έχει ήδη προκαλέσει κύμα συμπαράστασης στα social media, με εκατοντάδες χρήστες να εκφράζουν τη στήριξή τους και να τιμούν τη μνήμη του 33χρονου αστυνομικού, ο οποίος έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.

