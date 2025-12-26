Σε δραματική εξέλιξη κατέληξε η επιχείρηση εντοπισμού στα Βαρδούσια Όρη, όπου οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν τις τελευταίες ώρες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, μαζί με μία γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Οι τέσσερις εντοπίστηκαν κάτω από χιονοστιβάδα, σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο της ορεινής Φωκίδας, όπου επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες, με έντονη χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη ορατότητα. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς η περιοχή θεωρείται από τις πιο απαιτητικές για ορεινές διαδρομές τον χειμώνα.

Για τον εντοπισμό τους είχε στηθεί εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή δυνάμεων της ΕΜΑΚ, οι οποίες αξιοποίησαν drone, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, προκειμένου να καλύψουν το δύσκολο ανάγλυφο της περιοχής.

Η αγωνία κορυφωνόταν όσο περνούσε η ώρα, με τους διασώστες να εκφράζουν αρχικά την ελπίδα ότι οι ορειβάτες είχαν καταφέρει να βρουν κάποιο ασφαλές σημείο για να προστατευτούν από την κακοκαιρία. Ωστόσο, ο εντοπισμός τους κάτω από χιονοστιβάδα επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους και τις επόμενες κινήσεις των σωστικών συνεργείων. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τους σοβαρούς κινδύνους της χειμερινής ορειβασίας σε περιοχές με αυξημένη πιθανότητα χιονοστιβάδων.

