Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση εντοπισμού του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου στα Άνω Πορόια, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον ένα πρώτο, αλλά αμφίσημο εύρημα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή και σε μεγάλο υψόμετρο εξάρτημα αυτοκινήτου, το οποίο φέρεται να ταιριάζει στο μοντέλο του οχήματος που χρησιμοποιούσε ο 45χρονος. Το στοιχείο αυτό έχει ήδη τεθεί στο μικροσκόπιο των διασωστικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο να μπορεί, προς το παρόν, να θεωρηθεί καθοριστικό.

Και αυτό διότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι γνωστή για τη συχνή διέλευση κυνηγών και υλοτόμων, γεγονός που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα ως προς το αν το εύρημα συνδέεται άμεσα με την εξαφάνιση ή αν πρόκειται για άσχετο αντικείμενο.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα με ιδιαίτερη δυσκολία, καθώς η πυκνή ομίχλη περιόρισε σημαντικά την ορατότητα, δυσχεραίνοντας το έργο των σωστικών συνεργείων. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει έως την πτώση του σκοταδιού, με τη συμμετοχή δυνάμεων της Πυροσβεστικής, εθελοντών και ειδικά εκπαιδευμένων ομάδων.

Την ίδια ώρα, ο άστατος καιρός που επικρατεί σε μεγάλο μέρος της χώρας δεν βοηθά τις προσπάθειες, καθώς βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές, ενώ στα ορεινά καταγράφεται πτώση της θερμοκρασίας και ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο, με στόχο να φωτιστούν τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης και να δοθούν απαντήσεις για την τύχη του 45χρονου αξιωματικού.

Διαβάστε ακόμα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στα Ιλίσια: συντηρητής ανελκυστήρων χαροπαλεύει μετά από εγκλωβισμό σε ασανσέρ