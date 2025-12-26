Βαρδούσια: Συνεχίζονται οι έρευνες για τους τρεις αγνοούμενους ορειβάτες – Βρέθηκε το όχημά τους

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού των τριών φίλων που αγνοούνται στα Βαρδούσια Όρη, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποιο απτό αποτέλεσμα. Πρόκειται για άνδρες ηλικίας 30 έως 35 ετών, οι οποίοι επισκέφθηκαν την περιοχή της Αθανάσιος Διάκος στη Φωκίδα με σκοπό την πεζοπορία, ανήμερα των Χριστουγέννων.

Οι τρεις άνδρες ξεκίνησαν το πρωί με το αυτοκίνητό τους προς την ορεινή ζώνη των Βαρδουσίων και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη τους, καθώς δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με τις οικογένειές τους. Τα κινητά τους τηλέφωνα παραμένουν εκτός δικτύου, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τον εντοπισμό τους.

Βρέθηκε το αυτοκίνητο – Όχι όμως οι ίδιοι

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή εντόπισαν το όχημα των αγνοουμένων, χωρίς όμως να προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί άμεσα στα ίχνη τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί πατήματα και ίχνη στο έδαφος, τα οποία εξετάζεται αν ανήκουν στους τρεις ορειβάτες.

Μεγάλη κινητοποίηση με ΕΜΑΚ και drone

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικό Σώμα, πυροσβέστες από Άμφισσα και Λιδωρίκι, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα της 7η ΕΜΑΚ. Παράλληλα, στις έρευνες έχει ενταχθεί ειδική ομάδα drone από τη Λάρισα, που πραγματοποιεί εναέρια επιτήρηση σε δύσβατες χαράδρες και απόκρημνα σημεία.

Σημαντική είναι και η συνδρομή κατοίκων και εθελοντών, οι οποίοι γνωρίζουν καλά το ανάγλυφο της περιοχής και συμμετέχουν στις προσπάθειες από την πρώτη στιγμή.

«Εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες»

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αθανασίου Διάκου, οι έρευνες διεξάγονται κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, καθώς στα Βαρδούσια επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, έντονο κρύο και περιορισμένη ορατότητα, στοιχεία που δυσκολεύουν τόσο τις χερσαίες όσο και τις εναέριες επιχειρήσεις.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, με την ελπίδα ότι οι τρεις φίλοι έχουν καταφέρει να βρουν προσωρινό καταφύγιο σε κάποιο σημείο και ότι οι έρευνες θα οδηγήσουν σύντομα σε θετική εξέλιξη.

