Ραγδαίες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, που είχε βρεθεί απανθρακωμένη τον Ιανουάριο του 2022 στο διαμέρισμά της στην οδό Λυκαβηττού, στο Κολωνάκι. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γιου της, κατόπιν νέων στοιχείων που ανατρέπουν πλήρως την αρχική εκδοχή του ατυχήματος.

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο μετά τις αποκαλύψεις της δημοσιογραφικής έρευνας της Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη, που έφεραν στο φως κρίσιμα πορίσματα ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Τι δείχνουν τα νέα ευρήματα

Δεν υπήρξε θάνατος από εισπνοή καπνού: Το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα ήταν μόλις 5%, επίπεδο ασύμβατο με θάνατο από πυρκαγιά.

Υπερδοσολογία ηρεμιστικών: Ανιχνεύτηκε δραστική ουσία σε συγκέντρωση πολύ πάνω από τα θεραπευτικά όρια, ένδειξη βαθιάς καταστολής ή θανάτου πριν την εκδήλωση της φωτιάς.

Επιταχυντής καύσης: Στα ρούχα και στον χώρο βρέθηκαν ίχνη εύφλεκτου υγρού· το θύμα φέρεται να περιλούστηκε με βενζίνη και στη συνέχεια να πυρπολήθηκε ο καναπές και ο γύρω χώρος.

Κίνητρο και αντιφάσεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της δικογραφίας, μητέρα και γιος είχαν οικονομική διαμάχη για το συγκεκριμένο ακίνητο, με τον συλληφθέντα—που φέρεται να αντιμετώπιζε χρέη—να επιθυμεί την πώλησή του. Εντύπωση είχε προκαλέσει και παλαιότερη δήλωσή του στην εκπομπή, όπου εμφανιζόταν βέβαιος ότι «η υπόθεση έχει κλείσει».

Ο συλληφθείς οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας, συζύγου πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

