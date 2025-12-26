Αταλάντη: Σκύλος επιτέθηκε σε γυναίκα ανήμερα Χριστουγέννων – Ακρωτηριάστηκαν δύο δάχτυλά της

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη μια γυναίκα το βράδυ των Χριστουγέννων στην Αταλάντη, όταν δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της μετά από οικογενειακή έξοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ, όταν η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον σκύλο-φύλακα γειτονικής κατοικίας, ο οποίος της επιτέθηκε προκαλώντας βαρύ τραυματισμό στο χέρι. Από την επίθεση αποκόπηκαν δύο δάχτυλα, γεγονός που προκάλεσε σοκ τόσο στην ίδια όσο και στους οικείους της.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Λόγω της σοβαρότητας του τραύματος και του ακρωτηριασμού, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή της στο ΚΑΤ, προκειμένου να γίνει χειρουργική επέμβαση για τη συγκόλληση και αποκατάσταση των δαχτύλων.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, οι συγγενείς της γυναίκας είχαν ενημερώσει εκ των προτέρων τον ιδιοκτήτη του σκύλου να φροντίσει ώστε το ζώο να είναι δεμένο, καθώς η οικογένεια θα επέστρεφε αργά στο σπίτι. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης φέρεται να το ξέχασε, με αποτέλεσμα το ζώο να βρίσκεται ελεύθερο τη στιγμή της επιστροφής της γυναίκας.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν οι συνθήκες της επίθεσης και οι ευθύνες του ιδιοκτήτη του σκύλου, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για τα δεσποζόμενα ζώα.

