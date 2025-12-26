Νέα, ιδιαίτερα ανησυχητικά δεδομένα έρχονται στο φως για τον θάνατο του 3χρονου αγοριού στην Αλεξανδρούπολη, υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και κοινωνική αναστάτωση. Σύμφωνα με τα πρώτα πορίσματα των Αρχών, το παιδί φέρεται να έχασε τη ζωή του από ασιτία, ενώ κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι το βάρος του ήταν μόλις 9 κιλά — σημαντικά χαμηλότερο από το φυσιολογικό για την ηλικία του.

Η 23χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία έχει ήδη προφυλακιστεί μετά την απολογία της, αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Μέσω της υπεράσπισής της, περιγράφει ένα ιδιαίτερα σύνθετο οικογενειακό και ψυχολογικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση του παιδιού ήταν αποτέλεσμα παρατεταμένων δυσκολιών και όχι αδιαφορίας.

Επέστρεψε από την Τουρκία με σοβαρά προβλήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η υπεράσπιση, μετά τον χωρισμό των γονιών του, το παιδί ζούσε στην Τουρκία με τον πατέρα και τους παππούδες του. Το 2024, έπειτα από τη φυλάκιση του πατέρα και απόφαση οικογενειακού δικαστηρίου της Ανδριανούπολης, η επιμέλεια αποδόθηκε στη μητέρα. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, το παιδί επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Αλεξανδρούπολη.

Κατά τους ισχυρισμούς της μητέρας, το παιδί παρουσίαζε έντονα προβλήματα προσαρμογής: δεν μιλούσε ελληνικά, αναζητούσε διαρκώς τη γιαγιά του που βρισκόταν στην Τουρκία, είχε διαταραχές ύπνου και εμφάνιζε αυτοτραυματικές συμπεριφορές. Παρά την ηλικία του, σιτιζόταν ακόμη με μπιμπερό και αλεσμένες τροφές.

«Υπήρχε αγωνία και αναζήτηση βοήθειας»

Η μητέρα υποστηρίζει ότι ανησυχούσε έντονα για την κατάσταση του παιδιού και είχε απευθυνθεί σε ψυχολόγο, προσπαθώντας —όπως αναφέρει— μέχρι και την τελευταία ημέρα να το ταΐσει. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει τεκμηριωμένη ιατρική παρακολούθηση που να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς αυτούς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο εύρημα ότι το παιδί, όταν διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ζύγιζε μόλις 9 κιλά, ενώ για την ηλικία του το αναμενόμενο βάρος εκτιμάται τουλάχιστον στα 15 κιλά.

Η οικογένεια διέμενε επί χρόνια στην περιοχή Τέρμα Άβαντος και, σύμφωνα με εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας, δεν είχε καμία σχέση με καταυλισμούς ή περιθωριοποιημένες δομές.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις δικαστικές και ιατροδικαστικές εξελίξεις να αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού.

