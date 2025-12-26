Σε διαρκή κινητοποίηση παραμένουν οι αγρότες στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές της χώρας, περνώντας ακόμη και τις ημέρες των Χριστουγέννων στα μπλόκα, με συμβολικές δράσεις και αυξημένη επιφυλακή για τις επόμενες κινήσεις τους.

Το επόμενο κρίσιμο ραντεβού έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, στις 12:30 το μεσημέρι, στο μπλόκο της Νίκαια Λάρισας. Η σύσκεψη θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς θα λειτουργήσει ως προπαρασκευαστικό στάδιο για την επικείμενη πανελλαδική συνάντηση των αγροτών, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων και το ενδεχόμενο κλιμάκωσής τους.

Οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν λάβει συγκεκριμένες και δεσμευτικές απαντήσεις από την κυβέρνηση για τα αιτήματά τους, γεγονός που διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο εντατικοποίησης των δράσεων.

Ομαλή κυκλοφορία στα μπλόκα

Παρά τις κινητοποιήσεις, η κυκλοφορία στο εθνικό οδικό δίκτυο διεξάγεται ομαλά στα περισσότερα σημεία. Στην Περιμετρική Οδό της Πάτρα, έχει δοθεί από την παραμονή των Χριστουγέννων μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με τα αγροτικά μηχανήματα να έχουν μετακινηθεί στις άκρες του δρόμου, περιορίζοντας τα προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων.

Το πρωί των Χριστουγέννων, αρκετοί οδηγοί εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους κορνάροντας, ενώ δεν έλειψαν και οι επισκέψεις πολιτών στα μπλόκα, προσφέροντας γλυκίσματα, κρασί και ζεστό φαγητό στους αγρότες.

Ανοιχτή η Ιόνια Οδός

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στο μπλόκο του Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας, όπου από το απόγευμα της Τετάρτης έχουν δοθεί στην κυκλοφορία δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση στην Ιόνια Οδός. Οι αγρότες τόσο στη Δυτική Ελλάδα όσο και στη Θεσσαλία αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους μέσα από τις συντονιστικές τους συσκέψεις και την πανελλαδική σύσκεψη που ακολουθεί.

Γενική συνέλευση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο μπλόκο της Νίκαιας θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση των αγροτών το Σάββατο το μεσημέρι, προκειμένου να διαμορφωθεί κοινή στάση ενόψει της πανελλαδικής συνάντησης. Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν σκοπεύουν να δυσκολέψουν τη μετακίνηση των εκδρομέων των εορτών και δηλώνουν πως θα διευκολύνουν τόσο την αναχώρηση όσο και την επιστροφή τους.

Τα οχήματα προς Θεσσαλονίκη εκτρέπονται μέσω της πόλης της Λάρισα και επανέρχονται στον άξονα ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνη. Αντίστοιχα, τα οχήματα από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο Πλατύκαμπος και επανέρχονται στην εθνική οδό στον κόμβο Κιλελέρ. Οι ρυθμίσεις αυτές αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου.

