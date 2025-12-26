Θεσσαλονίκη χωρίς ρολόι: Πιλοτική 24ωρη λειτουργία του μετρό το Σάββατο – Ποιες λεωφορειακές γραμμές συμμετέχουν

Σε πιλοτική 24ωρη λειτουργία τίθεται το Σάββατο το Μετρό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εορταστικών μέτρων για την ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών στην πόλη.

Η δοκιμαστική αυτή λειτουργία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ενίσχυσης των νυχτερινών μετακινήσεων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των γιορτών, όπου η κίνηση αυξάνεται σημαντικά. Παράλληλα με το μετρό, σε καθεστώς πιλοτικής 24ωρης εξυπηρέτησης εντάσσονται και συγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές.

Πώς θα κινούνται τα λεωφορεία

Στην πιλοτική εφαρμογή συμμετέχουν οι λεωφορειακές γραμμές 6, 14, 27, 32, 58 και 66. Από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00 τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται περίπου ανά 30 λεπτά, ενώ το υπόλοιπο της ημέρας θα ακολουθείται η κανονική συχνότητα των ημερήσιων δρομολογίων.

Αλλαγές στο πρόγραμμα του μετρό λόγω δοκιμών

Την ίδια ώρα, το Μετρό Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τροποποιήσεις στο ωράριο λειτουργίας του, στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά.

Έως και την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, τα δρομολόγια θα εκτελούνται:

Δευτέρα – Πέμπτη: 05:30 έως 00:30

Παρασκευή – Σάββατο: 05:30 έως 02:00

Κυριακή: 05:30 έως 00:30

Από τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, το πρόγραμμα προσαρμόζεται ως εξής:

Δευτέρα – Παρασκευή: 06:30 έως 23:00

Σαββατοκύριακο: 08:00 έως 23:00

Η πιλοτική 24ωρη λειτουργία του Σαββάτου αναμένεται να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο μόνιμης εφαρμογής αντίστοιχων μέτρων στο μέλλον.

