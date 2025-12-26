Υπόθεση Κολωνακίου: Συνελήφθη ο γιος της 87χρονης που είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, η οποία είχε εντοπιστεί απανθρακωμένη έπειτα από πυρκαγιά στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι. Οι Αρχές προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη του γιου της, μετά από ενδελεχή έρευνα που ανέτρεψε πλήρως το αρχικό σενάριο του δυστυχήματος.

Η υπόθεση επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο μέσα από την εκπομπή Φως στο Τούνελ, όπου αποκαλύφθηκε ότι η εισαγγελική αξιολόγηση των νέων στοιχείων κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια και όχι για ατύχημα, όπως θεωρούνταν για χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε μετά τη δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας, ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ανωμοτί κατάθεση που είχε δώσει ο συλληφθείς ως ύποπτος στους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Παρά τη σύλληψή του, ο ίδιος φέρεται να αρνείται κάθε εμπλοκή και επιμένει στην αρχική του εκδοχή περί αυτανάφλεξης.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ τη Δευτέρα θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί.

Πώς ανετράπη το σενάριο του ατυχήματος

Η σύλληψη ήρθε έπειτα από την ολοκλήρωση κρίσιμων ανακριτικών πράξεων και την αξιολόγηση του συνόλου της δικογραφίας. Τα νεότερα στοιχεία οδήγησαν τις δικαστικές Αρχές στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας δεν προήλθε από τυχαία πυρκαγιά.

Για σχεδόν τέσσερα χρόνια κυριαρχούσε η εκδοχή ότι η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο. Ωστόσο, πορίσματα της Πυροσβεστικής, εργαστηριακές αναλύσεις και τοξικολογικές εξετάσεις ανέτρεψαν αυτή την εκτίμηση. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η φωτιά χαρακτηρίστηκε προσχεδιασμένη, ενώ διαπιστώθηκε χρήση εύφλεκτου υγρού τόσο στον χώρο όσο και στο σώμα της 87χρονης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στο γεγονός ότι η γυναίκα δεν είχε εισπνεύσει θανατηφόρα ποσότητα καπνού, στοιχείο που ενίσχυσε το σενάριο ότι είχε προηγηθεί εξουδετέρωσή της και στη συνέχεια επιχειρήθηκε συγκάλυψη μέσω της πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές επικεντρώθηκαν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον της ηλικιωμένης. Αντιφάσεις σε καταθέσεις, νέα δεδομένα και στοιχεία που ήρθαν στο φως από τη δημοσιογραφική έρευνα οδήγησαν τελικά στη σύλληψη του γιου της, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για τη δικαστική διερεύνηση μιας υπόθεσης που συγκλόνισε την κοινή γνώμη.

