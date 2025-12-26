Αγωνία στα Βαρδούσια: Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στον Αθανάσιο Διάκο Φωκίδας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού τριών ορειβατών που αγνοούνται στα Βαρδούσια Όρη, στην περιοχή του Αθανάσιος Διάκος, στη Φωκίδα, με τις αρχές να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Οι τρεις φίλοι ξεκίνησαν την ορειβατική τους διαδρομή ανήμερα των Χριστουγέννων, ωστόσο από τη στιγμή που εισήλθαν σε ορεινό μονοπάτι χάθηκε κάθε επικοινωνία μαζί τους. Τα κινητά τους τηλέφωνα παραμένουν εκτός δικτύου, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον άμεσο εντοπισμό του στίγματός τους και εντείνει την ανησυχία των οικείων τους.

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε μετά από ενημέρωση των οικογενειών τους, οι οποίες αντιλήφθηκαν ότι οι ώρες περνούσαν χωρίς κανένα σημάδι ζωής. Από το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής.

Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Άμφισσα και το Λιδωρίκι, ενώ κομβικό ρόλο έχει η ορειβατική ομάδα της 7η ΕΜΑΚ, που «χτενίζει» τις πλαγιές των Βαρδουσίων. Από το πρωί της Παρασκευής, η επιχείρηση ενισχύθηκε με εξειδικευμένη ομάδα drone από τη Λάρισα, με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις πάνω από χαράδρες και δύσβατα σημεία.

Οι διασώστες εκτιμούν ότι οι τρεις ορειβάτες ενδέχεται να έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο σε κάποιο ασφαλές σημείο, αναμένοντας βελτίωση του καιρού. Οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα, με την αγωνία να κορυφώνεται όσο περνά ο χρόνος χωρίς κάποιο νεότερο στοιχείο.

