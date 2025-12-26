Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες στο όρος Μπέλες, στις Σέρρες, για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορροΐων, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το πρωί της Τρίτης, όταν αποχώρησε από το σπίτι του προς άγνωστη κατεύθυνση.

Με το πρώτο φως της ημέρας τα σωστικά συνεργεία επέστρεψαν στην περιοχή, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος σε δύσβατα σημεία και διαδρομές όπου ενδέχεται να βρίσκεται είτε ο ίδιος είτε το όχημά του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, οι σημερινές συνθήκες ευνοούν περισσότερο τη χρήση drone, καθώς τα προηγούμενα 24ωρα οι κακές καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την καταγραφή καθαρών εικόνων.

Η επιχείρηση αναζήτησης έχει οργανωθεί σε ευρεία κλίμακα, με τη συμμετοχή ειδικών κλιμακίων της ΕΜΑΚ, εκπαιδευμένου σκύλου, πυροσβεστών, αστυνομικών, εθελοντών πυροσβεστών και ομάδων πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, συμμετέχουν εθελοντές του ΟΦΚΑΘ με ορειβατικό τμήμα, χειριστές drone και οχήματα 4x4, καθώς και η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο 45χρονος, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έφυγε χωρίς κινητό τηλέφωνο και τραπεζικές κάρτες. Φορούσε, ωστόσο, smartwatch, το οποίο θεωρείται πως μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο στοιχείο στην προσπάθεια εντοπισμού του, εφόσον αξιοποιηθούν τα δεδομένα του.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με όλα τα διαθέσιμα μέσα, ενώ η αγωνία στην τοπική κοινωνία κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες χωρίς κάποιο νεότερο ίχνος.

