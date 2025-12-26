Ροδόπη: Νεκρό 7χρονο παιδί μετά από πυρκαγιά στο σπίτι του - Νοσηλεύεται και το αδελφάκι του

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Ροδόπη μετά την τραγωδία που σημειώθηκε σε κατοικία στον οικισμό Ρίζωμα, όπου ένα παιδί μόλις 7 ετών έχασε τη ζωή του ύστερα από φωτιά που ξέσπασε μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα στον χώρο, με αποτέλεσμα το ανήλικο παιδί να εγκλωβιστεί και να τραυματιστεί θανάσιμα. Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και των διασωστικών δυνάμεων, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ο 5χρονος αδερφός του παιδιού καθώς και ο πατέρας τους, οι οποίοι φέρουν τραύματα και συμπτώματα εισπνοής καπνού. Οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασής τους, ενώ η οικογένεια παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Το συμβάν έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους και φορείς να εκφράζουν τη θλίψη και τη συμπαράστασή τους στους οικείους της οικογένειας.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς και να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η ανάφλεξη που οδήγησε σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία.

