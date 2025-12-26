AI κάμερα «θέρισε» οδηγούς στη Συγγρού: Πρόστιμα 750.000 ευρώ σε μόλις 72 ώρες

Εντυπωσιακά –και ταυτόχρονα αποκαλυπτικά– είναι τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία μίας από τις νέες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που τοποθετήθηκαν στους δρόμους της Αθήνας, καθώς μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κατάφερε να «γράψει» πρόστιμα που αγγίζουν τις 750.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη AI κάμερα έχει εγκατασταθεί στη λεωφόρο Συγγρού και στις πρώτες 72 ώρες λειτουργίας της κατέγραψε περίπου 2.000 τροχονομικές παραβάσεις, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις ότι το νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου θα αλλάξει δραστικά τα δεδομένα στην οδική ασφάλεια – αλλά και στα δημόσια έσοδα.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται δίνει τη δυνατότητα καταγραφής τριών βασικών και ιδιαίτερα επικίνδυνων παραβάσεων: υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερες από τις μισές παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς που χρησιμοποιούσαν κινητό ή δεν φορούσαν ζώνη, ενώ οι υπόλοιπες σχετίζονταν με υπερβολική ταχύτητα.

Για τις παραβάσεις που αφορούν κινητό τηλέφωνο και ζώνη ασφαλείας, το πρόστιμο ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ για την υπερβολική ταχύτητα κυμαίνεται από 150 έως και 750 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση. Έτσι, μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, το συνολικό ποσό των βεβαιωμένων προστίμων έφτασε το εντυπωσιακό ύψος των 750.000 ευρώ, χωρίς καν να συνυπολογιστούν οι περιπτώσεις υποτροπής, όπου οι κυρώσεις αυστηροποιούνται.

Αν η συγκεκριμένη απόδοση διατηρηθεί, οι αριθμοί γίνονται ακόμη πιο εντυπωσιακοί: σε διάστημα ενός μήνα τα πρόστιμα θα μπορούσαν να αγγίξουν τα 7,5 εκατ. ευρώ, ενώ σε ετήσια βάση να ξεπεράσουν τα 90 εκατ. ευρώ, μόνο από μία κάμερα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό λειτουργεί ως «πρόγευση» για όσα αναμένεται να ακολουθήσουν, καθώς το επόμενο διάστημα προβλέπεται η εγκατάσταση δεκάδων έξυπνων καμερών σε κομβικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στόχος των Αρχών είναι ο περιορισμός επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών που συνδέονται άμεσα με σοβαρά τροχαία ατυχήματα, με την τεχνολογία να αναλαμβάνει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στον έλεγχο της κυκλοφορίας.

